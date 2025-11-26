網傳謝長廷賄賂高市早苗 梁文傑駁斥：有心人士刻意操作

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者盧素梅攝影）

針對社群平台流傳「暗網洩露郵件指出，日本首相高市早苗在擔任總務大臣期間收受謝長廷數百萬珠寶賄賂，藉此影響日本對台政策」的說法，陸委會副主委梁文傑今（26）日表示，這個當然是有心人士在刻意操作，就是要一方面攻擊高市早苗，一方面要攻擊台灣的政府，陸委會對這個事情也是高度的警戒。



總統府資政謝長廷在蔡英文政府時代，曾擔任8年的駐日大使，扮演台日交流友好的重要角色。日前，日本政府更於秋季授勳儀式，向我駐日代表謝長廷，頒贈日本最高等級的「旭日大綬章」，肯定他促進兩國友好交流之貢獻。卻沒想到引起中國不滿，日前還有海外人士透過網路平台散播謝長廷送珠寶賄賂高市早苗的消息。對此，台灣事實查核中心回應，經查，此說法出處不明，經日語專家分析，所附文件用語「不符日本官方文件體例」，明顯具有「中式日文」特徵。

梁文傑上午赴立法院財政委員會聯席會審議「114年度中央政府總預算追加預算」前受訪，媒體詢問，怎麼看現在暗網傳出謝長廷賄賂高市早苗，國安單位也說這是中國解放軍的操作？

梁文傑表示，這個當然是有心人士在刻意操作，就是要一方面攻擊高市早苗，一方面要攻擊台灣的政府，陸委會對這個事情，也是高度的警戒。

媒體並詢問，怎麼看昨天的川習通話，中國方面提到台灣回歸，可是事後大家對於電話主動權的解讀好像不一樣，美媒這邊說是中國主動打的，中方說是川普主動打的？梁文傑表示，現在這個事情，雙方各有說法，然後真相到底是什麼，也還不是很清楚，所以還在釐清當中，但是可以看得到就是兩邊對事情的說明是天差地遠，非常不一致。

