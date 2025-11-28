網傳賄賂高市 謝長廷：造謠者沒社會經驗

大啖日本鮑魚、鯛魚生魚片，總統府資政，也是前駐日代表謝長廷，久違現身媒體鏡頭前，專程來力挺日本，但自己也因為曾經駐日，遭到抹黑。

有臉書粉專引用對岸的「暗網文件」，指控謝長廷，用價值數百萬的珠寶「郵寄」賄賂高市早苗，以影響日本對台政策。總統府資政 謝長廷說:「說我用珠寶賄賂高市早苗，而且用郵寄的，他們去調查看看，有沒有一件匯款用郵寄的，有沒有這樣的，這不可能的事情嘛，可見這個造謠的人根本沒有社會經驗。」

反酸造謠者，根本沒出過社會，謝長廷澄清暗網指控，再談台日關係。因為高市早苗在國會與立憲民主黨代表野田佳彦答辯時，主張「台灣地位未定」，讓大陸外交部痛批，不思悔改，錯上加錯。

總統府資政 謝長廷說:「很多人講說日本承認，台灣是哪一國的一部分，不可能嘛，因為她在國會已經講啦，有人說(台灣有事)造成台灣困擾啦，不同的時空湊在一起，要嘛是不理解，要嘛是惡毒。」

日本首相高市早苗，再稱台灣地位未定，此話惹怒了中國大陸。（圖／TVBS）

高市早苗的台灣地位未定論，被指起因於川習通話，因為據報導習近平可是大告高市的狀，通話後，則換川普熱線高市！「路透社」引述「華爾街日報」報導，川普在電話中，委婉勸高市早苗，不要在台灣問題上刺激北京，不過並未要求她收回言論。事後高市回應，內容不便透露。不過之後高市再談台灣，是直言台灣地位未定。

美國總統川普要高市早苗，不要刺激到北京。（圖／TVBS）

日本台灣後援會特別顧問 陳文甲說:「第一是保留外交與安全彈性，避免讓日本在台海問題上，被法律所來束縛。第二向國內外釋出信號，展示出她在中國議題上的強硬立場，以符合日本國內保守派的期待。」學者分析，高市早苗再踩中方紅線，但中日關係急遽惡化，台灣也難置身事外。

