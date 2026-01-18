即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

原先擔任民進黨台北市大安文山議員趙怡翔，去年（2025）接任國安會副秘書長後，推薦其辦公室執行長劉品妡接棒；豈料，現在網路卻散播趙怡翔賣300萬給劉品妡，進一步換取讓位議員與支持，兩人今（18）日皆在臉書澄清，並喊話會透過法律途徑來處理。對此，劉品妡下午出席《冠軍之路》包場活動受訪也強調，打一場有品的選舉。

目前網傳趙怡翔賣給劉品妡300萬，換取議員的讓位與支持，兩人皆在臉書發聲明澄清，其中，劉品妡今日在臉書指出，相關指控均非事實，屬惡意捏造與抹黑。

廣告 廣告

劉品妡認為，政治工作者應接受社會監督與檢驗，包含對公共事務的事實查核、對立場與政策的批評，她一向尊重。然而，監督不應被濫用為散布謠言、影射金錢不實指控的藉口。此類內容一旦被大量擴散，不僅影響公共信任與民主討論品質，也可能被認知作戰操作利用，對社會造成更大傷害。

接著，劉品妡說，基於維護個人名譽與公共秩序、避免不實訊息持續擴散，她已著手蒐證，並將依法提告。同時呼籲各界停止轉傳不實訊息，避免在不知情下成為散布鏈的一環。「本人將持續以公開、透明方式投入公共事務，並期待在公平、理性的環境中，與各方展開一場有品、有內容的競爭」。

快新聞／網傳趙怡翔賣300萬換讓位議員 劉品妡親駁謠言：打有品的選舉

民進黨台北市大安文山擬議員參選人劉品妡（中）、國安會副秘書長趙怡翔（右）。（圖／擷取自趙怡翔臉書）

針對網路傳言，趙怡翔則在臉書表示，事實上，瞭解黨內生態的朋友大概都清楚，地方初選前，各類的造謠或為難免。但這篇文章已經超出合理競爭範圍，對於這種低級、惡劣、毫無成本的造謠，「我會透過法律途徑來處理，其中包括提出法律告訴，轉傳也比照」。

趙怡翔喊話，自己話說得比較重，原因很簡單不會接受對他的人格污衊，更不會接受對劉品妡的抹黑。任何政治競爭，都不應該泯滅人性或道德底線，相信這是大家對政治的最基本要求。

趙怡翔透露，劉品妡當時會加入團隊，是因為他透過民進黨的青年外交培力營認識後，發現一位對文化、交通與國際事務有熱忱的年輕人。劉品妡對公共事務的興趣，對議題的掌握，加上親和力，向來是他邀請劉品妡投入的核心。

話鋒一轉，趙怡翔坦言，但在他轉職離開台北市議會後，確實他時常會對劉品妡感到歉意。因為他的工作屬性，以及對黨內初選機制的尊重，導致他無法幫助劉品妡站台、掃市場或做出其他的表態，讓劉品妡無法比照其他新人，必須單打獨鬥。

綜合上述，趙怡翔也強調，如今，社群出現來路不明的謠言，無論是屬於認知作戰或是政治鬥爭，我們都會透過法律途徑來處理。我相信這也只會讓優秀的年輕人，更積極投入當前的工作，讓大家可以看見更乾淨、更理想的未來政治。

快新聞／網傳趙怡翔賣300萬換讓位議員 劉品妡親駁謠言：打有品的選舉

民進黨台北市大安文山擬議員參選人劉品妡（中）、民進黨立委林楚茵（右）。（圖／民視新聞）

因此，劉品妡今日出席《冠軍之路》包場活動後，受訪也表示，針對惡意的指控，以及不實的造謠，絕對會採取法律途徑證明自己的清白。

同時，劉品妡也說，更重要的是選舉大家都是公平競爭，因此針對這樣的惡意造謠已經是毫無底線，一直期待都是公平公正又透明的選舉環境。

最後，劉品妡認為，最重要是打一場有品的選舉，因為有品的選舉才可以帶來有品質治理的環境。

ㄒ









原文出處：快新聞／網傳趙怡翔賣300萬換讓位議員 劉品妡親駁謠言：打有品的選舉

更多民視新聞報導

中天主播林宸佑觸國安法收押 詹凌瑀：新聞自由不是賣台遮羞布

藍白共同政見進度未明 黃國昌曝國民黨在做「這件事」

盼湧言會3選將當選北市議員 林楚茵：推薦最優秀的人給大家

