網傳車廂抽菸遭車長廣播「畜牲」 台鐵回應
[NOWnews今日新聞] 網傳台鐵列車長在車廂內廣播提醒在車廂內抽菸旅客「請當個人，不要當畜牲」。台鐵公司指出，公司有制定播音遵循事項，也將播音詞存入列車長的補票機PDA內，同時提醒旅客車廂抽菸會違《菸害防制法》，恐面臨罰鍰。
台鐵公司表示，公司制定「 列⾞長及播⾳員播⾳流程及播⾳遵循事項 」做為列車乘務同仁教育訓練教材，並將播音詞存入列車長補票機PDA內，使列車長廣播時有所依循，期提供旅客更完善、即時的服務。
另外根據害防制法規定：「大眾運輸工具全面禁止吸煙。」台鐵公司呼籲旅客勿在列車內吸煙，避免影響他人及觸犯相關法律，共同維護乘車品質。違反法規定者，處新台幣2,000元以上10,000元以下罰鍰。
此外，台鐵日前公布新廣告，呼籲民眾注意車廂禮節，掀起網路熱議。部分網友認為排版亂，難以仔細看清文字，也有網友讚賞，此風格是「新世紀福音戰士」，為EVA明朝體。台鐵小編也回應，有吸引到注意真是太好了，台鐵會繼續努力，期待透過各種方式，營造更良好的乘車空間。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
