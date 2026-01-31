網傳軍隊異動未歇！山東濰坊連日傳巨響 網民驚醒：不像鞭炮

[Newtalk新聞] 中共軍委副主席張又俠被抓後，網路流傳中國多地出現軍隊「異動」的說法，真實性尚待查證。在此背景下，山東省濰坊市近日連續傳出不明巨響，引發當地民眾與網民高度關注與議論。1 月 27 日起，濰坊多個區域有民眾反映空中出現長時間巨響，聲音來源不明，有人懷疑為鞭炮聲，也有人猜測與當地駐軍有關，相關影片與留言在社群平台持續流傳。





1 月 27 日，有濰坊當地網民在抖音平台上傳影片，畫面中未見明顯事件發生，但可清楚聽見空中傳來持續性的巨大聲響。拍攝者表示，聲音「有點像引擎聲，中間夾雜著幾聲巨響」，並詢問是否有其他人也聽到。影片發布後，引來大量當地網民回應，不少人表示從上午開始就聽見「轟隆」聲，且持續到下午仍未停止。

多名網民指出，聲音在濰坊市多個區域均可聽見，包括奎文區泰華城一帶。有網民留言形容，聲音「像放炮，但感覺不是放鞭的，放鞭不是這個聲」，也有人表示聲音「好像是從部隊方向傳來的」，但是否為實彈射擊或軍事活動，並無法確認。另有住在附近的民眾表示，因距離聲源較近，聽得相當清楚，因此特地上網搜尋相關資訊。





至 1 月 29 日，仍有濰坊網民留言表示「剛才又響了」，顯示相關聲響並未在短時間內消失。30 日，也有網民指出前一天下午聲音「沒怎麼停」，並形容當地「這幾天提前過年」。同日深夜，再有網民發文稱，濰坊在三更半夜傳出三聲爆炸般的巨響，「哐哐哐也不知道幹啥」，不僅難以入睡，甚至被聲音驚醒。該貼文下方亦有多名網民跟帖回應，表示自己同樣在半夜聽到巨響並被驚醒。





資料顯示，濰坊為中共北部戰區的重要駐地，當地駐有陸軍第 80 集團軍軍部、合成第 69 旅以及空軍航空兵第五師等單位。在網路盛傳軍隊可能出現異動的情況下，有部分網民推測，濰坊近日出現的不明巨響，可能與軍隊演練有關。

