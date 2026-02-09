網傳逼退導師 竹市三民國中發存證信函捍衛尊嚴

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市三民國中校長丁淑觀今天說，有網友近期在網路社群發文，指新竹市三民國中有老師遭逼退，內容為錯誤指控，已嚴重傷害教育人員尊嚴，已發出存證信函。

新竹市三民國中近期頻遭網友匿名在網路社群發文爆料，指校內疑有學生攜帶武器打老師及同學等行為，但事件都被校方隱匿；另也疑有學生不滿導師管教，多次申訴後，導致班導遭「逼退」撤職。

三民國中今天召開記者會，丁淑觀指出，網路影射的老師目前仍擔任導師職務且正常授課中，並無所謂逼退情事，且相關案件早在114年4月已由主管機關核定結案。

丁淑觀說，為防止不實訊息持續擴散，校方已向市府教育處與家長會說明，並於今天寄出存證信函，要求特定人士停止惡意指控，否則不排除採取法律途徑提告。

丁淑觀表示，學校始終在教育制度與法規的嚴格監督，若特定人士持續拼湊內容進行惡意散播，將嚴重傷害學生、教師及教育尊嚴，校方秉持審慎態度處理校務，持續向主管機關說明實際情況，不排除透過法律途徑捍衛校園平穩環境。

家長會長陳耀川致詞說，報導內容不實影射，嚴重影響校長聲譽與學校形象，呼籲讓事情回到教育本質，也建議學校透過溝通與修復化解疑慮，讓親師生在理性討論中重建信任，確保孩子能專心學習、老師安心教學。（編輯：張銘坤）1150209