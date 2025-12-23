網傳過時新聞擷圖誤導隨機傷人案凶嫌為中國籍

Taiwan FactCheck Center

網傳新聞畫面「北市隨機攻擊案嫌犯，入陸籍當台灣兵」？



與凶嫌無關的新聞擷圖

發佈：2025-12-23

更新：2025-12-23

報告編號：3951

查核記者：許雲凱

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-12-23

報告編號：3951

記者：許雲凱、責任編輯：陳偉婷

12月19日台北市發生隨機攻擊事件，造成嫌犯張文在內4人死亡、多人受傷。網路隨即流傳一張「入陸籍當台灣兵？」新聞擷圖，並稱嫌犯是陸配之子。經查證，該擷圖是今年6月的媒體報導，新聞主角不是張文。



一、網傳新聞擷圖來自《TVBS NEWS》6月13日報導，跟隨機殺人案無關。原始新聞主角為一名居住中國、剛接獲兵單的男子；跟張文老家在桃園且曾入伍服役情形不同，不是同一人。



二、網傳圖卡在案發當晚就已流傳，因截去新聞播出日期，誤導部分網友以為是最新報導，而成為強化凶嫌為陸配之子的「證據」。



事實上，台北市警方、陸委會都已澄清，隨機傷人案凶嫌的父母為住在桃園的台灣人，不是中國人。



網傳圖卡是真實新聞事件，但在流傳中失去原始新聞脈絡，與台北隨機傷人凶嫌混為一談，因此為「易生誤解」訊息。

背景

12月19日晚間台北市發生隨機攻擊事件，造成嫌犯在內4人死亡、多人受傷。網路隨即流傳一張「入陸籍當台灣兵？」新聞擷圖，內容指稱一位1998年出生男子，父親為台灣人、母親為大陸人，從小在中國長大，收到通知要在台服兵役。

網路討論案情時引用此張擷圖，並稱隨機傷人案凶嫌是陸配之子、或懷疑他是來自中國的第五縱隊。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核查核點：網傳新聞擷圖與嫌犯有關嗎？

擷圖來自今年6月媒體報導，一位目前定居中國的男子接獲台灣兵單，跟凶嫌無關

以網傳新聞標題為關鍵字搜尋，可在TVBS新聞的官方YT頻道查得《大陸人被通知當兵！議員爆：役男是共青團》影片，0:30至0:35處出現的圖卡，就是網傳擷圖。

該則新聞影片於今年6月13日上架，內容描述民眾透過台北市議員陳情，指出自己姪子1998年出生，現年27歲，父親為台灣人，母親為中國人，自小在中國長大，且已放棄台灣國籍，卻在日前接獲兵役通知單。台北市兵役局出面解釋，該男子雖廢止台灣戶籍，但依現行法令仍舊要當兵，避免有人以此理由逃避兵役。

TVBS新聞並未透露這名接獲兵單的男子姓名，其他媒體報導如《公視》、《聯合報》、《壹蘋新聞網》等，也都沒有出現姓名。

12月19日凶嫌犯案墜樓之後，當晚檢警方即已公布凶嫌為桃園人、曾服志願役遭汰除（1、2、3），與TVBS新聞所說，在中國長大且將服兵役男子情況完全不同，可以判斷並非同一人。

綜合以上，網傳新聞擷圖來自媒體6月13日報導，跟隨機殺人案無關。而且原始新聞主角為一名居住中國、剛接獲兵單的男子；與張文老家在桃園且曾服役情形完全不同，不是同一人。

網傳圖卡擷取自《TVBS NEWS》2025/6/13新聞，與張文無關。

網傳擷圖案發當晚就已流傳，誤導張文為陸配之子

12月19日凶嫌犯案墜樓之後，當晚社群隨即出現網傳擷圖，將原本新聞主角與凶嫌混為一談，進而聲稱凶嫌母親為中國人，懷疑是中國第五縱隊。

網傳擷圖截去新聞播出日期（6月13日），有部分網友誤以為是隨機殺人案的最新報導。之後又與「中國媒體預先知道張文墜樓」等其他傳言合併流傳，強化凶嫌為陸配之子或者跟中國有關的印象。

事實上，台北市警方、陸委會均已澄清，隨機傷人案的凶嫌父母為住在桃園的台灣人，並非中國人，查核中心也有發布查核報告。另一則中國預知凶嫌墜樓傳言，查核中心也以報告釐清。

網傳圖卡12月19日案發當晚就已出現，指稱凶嫌為陸配之子、懷疑是第五縱隊。