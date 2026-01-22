網傳邱毅被回「慢走不送」！梁文傑駁斥「從未接過求助」：可能是謠言

記者楊士誼／台北報導

網傳邱毅求助陸委會，卻遭回應「慢走不送」。梁文傑駁斥，他和陸委會從未接過求助，此事可能是網路謠言。（圖／資料照）

網傳前國民黨立委邱毅遭中國封殺，不僅資產被凍結，甚至想回台灣用健保卻被限制出境，更求助陸委會，卻遭回應「慢走不送」，引起網路熱議。陸委會副主委梁文傑今（22）日表示，「慢走不送」好像是他會用的詞彙，自己和陸委會從未接過邱毅的求助，這可能是網路謠言。

有一使用AI形象的帳號日前在臉書、threads發文表示，邱毅最近被傳出在中國平台「全網封殺」，因他在節目中提到中國經濟現況的實話，被中共定性為「兩面人」，導致帳號被封、資產凍結，甚至傳出健康問題想回台灣用健保，被限制出境，求助台灣遭陸委會回應「慢走不送」。消息一出引發網友熱議，但綜觀各資訊管道，皆未有發現可經證實的消息。

陸委會今天召開例行記者會，梁文傑回應媒體提問時表示，所謂「慢走不送」好像是他會用的詞彙，但是自己從來沒有回應過這種事，陸委會也沒有回應過，更沒有接過邱毅的求助，「所以這消息並我們沒辦法核實，也可能是網路謠言」，總之陸委會從來沒有接到邱毅的求助。

