網傳長輩可月領八千元？ 新北澄清勿信假訊息

「六五歲以上老人每月能領八千多元，是真的嗎？」日前，中和區陳爺爺致電新北市政府社會局詢問，在影音平台看到影片宣稱長輩可申請每月八千元補助。社會局提醒，詐騙及假訊息手法不斷翻新，申請福利補助應透過區公所或社會局正式管道洽詢，切勿相信「代辦補助」或來路不明資訊。

近期，社會局及各區公所陸續接獲民眾來電，詢問「老人每月可領八千多元補助」申請方式。經查證後發現，影音平台出現多支ＡＩ生成影片，錯誤宣稱「每位長者都可申請中低收入老人生活津貼」。社會局強調，中低收入老人生活津貼並非普發福利，是保障經濟弱勢長者所設，相關影片皆屬不實，已通報平台協助下架。

社會局說明，戶籍設於新北市、年滿六十五歲以上，每年於國內居住超過一百八十三日長者，須符合一定經濟條件，經審核通過後方可申請。條件包括：全家人口平均所得不得超過臺灣地區平均每人每月消費支出一‧五倍（現為新臺幣三萬八千五百八十九元）；動產不得超過二百五十○萬元（每增一人增加二十五萬元）；不動產價值不得超過六百七十五萬元。