網傳長輩可領「每月8千元補助」 新北社會局：非普發福利 別誤信假訊息

為宣導長輩勿輕信詐騙，新北市府社會局社福中心攜手警方前往獨居長輩家中宣導防詐騙，強化長輩防詐意識。 （新北社會局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府社會局及各區公所近期陸續接獲民眾來電，詢問「老人每月可領八千多元補助」的申請方式；經查證發現，影音平台上出現多支AI生成影片，錯誤宣稱「每名長者都可申請中低收入老人生活津貼」。社會局強調，中低收入老人生活津貼並非普發福利，而是為保障經濟弱勢長者所設，相關影片內容皆屬不實，已通報平台協助下架。

社會局指出，戶籍設於新北市、年滿六十五歲以上，且每年於國內居住超過一八三日的長者，須符合一定經濟條件，經審核通過後，方可申請中低收入老人生活津貼。

廣告 廣告

社會局表示，相關條件包括全家人口（申請人、配偶及一親等直系血親）平均所得，不得超過台灣地區平均每人每月消費支出一點五倍（現為新台幣三萬八五八九五元）；動產（如存款、股票等）不得超過廿五萬元（每增加一人增加廿五萬元）；不動產價值不得超過六七五萬元。呼籲長輩及家屬切勿轉傳LINE、FB等社群平台上的錯誤AI影片，以免誤信假訊息。

社會局指出，衛福部依《老人福利法》訂定「中低收入老人生活津貼發給辦法」，由戶籍所在地區公所受理及審核，符合低收入戶、中低收入戶或未達最低生活費一點五倍者，每人每月發給八三二九元；達最低生活費一點五倍、未達二點五倍，且未超過台灣地區平均每人每月消費支出一點五倍者，每人每月發給四一六四元。

針對近來詐騙及假訊息手法不斷翻新，社會局呼籲民眾，觀看網路影片時務必查證內容來源，申請各項福利補助，應透過區公所或社會局等正式管道洽詢，切勿相信「代辦補助」或來路不明的資訊。若發現影片中人物表情不自然、語句出現不合邏輯的停頓，或語調缺乏真實情感，皆可能為AI生成內容，務必提高警覺。