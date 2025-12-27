網傳降血糖偏方超NG！專家：恐適得其反讓血糖升高

穩定血糖是維持健康的重要關鍵！不過，就有醫師指出，網路上流傳降血糖偏方多數未經證實，若沒有專業醫師指導，可能適得其反，包括飲用秋葵水、多吃南瓜、自行使用中藥材，都是會讓血糖升高的NG行為。

飲用秋葵水、多吃南瓜、自行使用中藥材，都是會讓血糖升高的NG行為。（示意圖／Pexels）

功能醫學醫師劉曜增在任職的診所粉專指出，網路上流傳許多降血糖偏方，但多數未經證實，效果仍待商榷，以下是3種不建議執行的方法。

飲用秋葵水

劉曜增指出，秋葵含有的植化素具抗氧化能力，可幫助身體更好地控制血糖，但這些物質不一定能溶於水裡，喝秋葵水獲得的，可能只是一些對控糖有好處的水溶性纖維。想靠秋葵控血糖，不如直接整條食用。此外，也可以多攝取富含水溶性纖維的蔬菜、木耳、菇類。

多吃南瓜

劉曜增指出，雖然南瓜含有膳食纖維、β-胡蘿蔔素、鎂等有益於血糖控制的營養素，但同時也含有大量澱粉，攝取過量反而可能使血糖升高。

自行使用中藥材

劉曜增表示，山藥、黃耆、葛根雖具有降血糖功效，但必須根據個人體質，由專業的中醫師辯證論治，若自行使用，可能適得其反。

雖然南瓜含有膳食纖維、β-胡蘿蔔素、鎂等有益於血糖控制的營養素，但同時也含有大量澱粉，攝取過量反而可能使血糖升高。（示意圖／Pexels）

最後，劉曜增也提醒，就算偏方看起來有效，也別擅自停用降血糖藥物，在嘗試任何偏方前，務必先諮詢醫師，應在醫生的指導下，調整治療方案，才是控糖的最好方式。

