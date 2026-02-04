網傳陳菊病危 高醫出面駁斥：復健穩定、持續進步中

陳菊2024年底身體亮紅燈，健檢發現右側腎臟3.5公分腫瘤，手術切除後，又傳出左側腦血管阻塞，一度到加護病房診治。2026年在請假一年後陳菊終於請辭監察院長，外界關注74歲陳菊的健康狀況，當時高醫表示，在醫療團隊妥善照護下，陳菊整體復健狀況穩定且持續進步中。

今日網路又傳出陳菊病危消息，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（4）日下午發表聲明駁斥相關說法，強調陳菊復健狀況穩定且持續進步。（圖／行政院）

今日網路又傳出陳菊病危消息，高醫表示接獲不少媒體詢問。對此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（4）日下午發表聲明駁斥相關說法，表示陳菊前院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

其實陳菊2024年中風並非第一次，在高雄市長任內就發生過，因此才會格外引發關注。台灣腦中風學會理事長連立明曾受訪指出，世界各國對於中風患者再度中風缺乏大規模統計，根據他的臨床觀察，每10個因中風住院的患者中，有3人曾有中風紀錄，中風後對於控制三高、是否保持運動習慣、是否戒菸，都會影響再中風的發生率，因此國內亟需建立中風出院病人的個案追蹤管理，及早避免再中風的發生。

