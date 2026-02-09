網傳陸委會安插222高官「專門罵中國」？查核中心打臉：裡面都是一般公務員

網路近期流傳一則訊息，聲稱陸委會安插222位官員，業務只剩「罵中國大陸」一件事，還要百姓辛苦繳稅金給他們。對此，台灣事實查核中心指出，現行陸委會編制員額為221人，網傳222人為舊編制，且其中的政務官僅有主委、副主委與最多5名機要，其他都是公務員，薪水依職等領取，因此網傳「安插高官、領取高薪」說法偏離事實，為「錯誤」訊息。

查核中心發布查核報告，表示陸委會共有6大業務，網傳所說「罵中國大陸」，語意較接近兩岸政策的規劃與宣傳，但除了兩岸政策之外，陸委會還有兩岸文教、經貿、法政的交流協商，以及港澳業務，並非傳言所說只剩「罵中國大陸」一件事。

查核中心指出，從陸委會最新公開的113年度決算書，也能佐證陸委會有兩岸交流業務。例如在經貿方面，有因應中國恢復小三通協調增開航班，持續開設台商窗口提供諮詢服務等；在法政方面，則有兩岸合作偵破刑案252案、持續訪視陸配家庭、委託海基會辦理兩岸文書驗證等成果。

查核中心澄清，現行陸委會編制員額為221人，網傳222人為2018年10月至2023年8月的舊編制。但不論221或222人，這些人除了主委、副主委等政務官，以及最多5名的機要之外，其餘都是經國家考試任用的公務員，不是因為政治酬庸而隨意任命。

查核中心指出，這些編制內人員有委任、薦任、簡任3類公務員，職等從低到高都有，薪水是依職等領取，網傳「安插高官、領取高薪」說法偏離事實。因此「陸委會只剩罵中國一件事」、「安插200多位高官」均與事實不符，為「錯誤」訊息。



