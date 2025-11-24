網傳電池生產線起火 小米澄清「調校偏差非電池缺陷」

大陸小米汽車澄清，最近在網路上傳出小米的電池產線有問題，小米立即澄清是個別事件，小米的整個車用電池生產線，都符合大陸國家要求。

大陸網路論壇最近傳出，小米汽車工廠內的電池產線起火，小米汽車發言人今（24）日澄清，指這次事件是生產流程調校工作中出現偏差，並非電池本身存在設計缺陷、材料問題或是製造瑕疵。小米汽車發言人也表示，小米所有的車型電池，都堅持超高標準開發，也都符合國家標準需求。

小米汽車發言人指出，2024年，小米汽車工廠的電池生產線生產設備，在調試優化過程中，操作人員在手動模式下調試操作失誤，使得電池包與設備發生磕碰，電芯被劃傷，從而造成電池包短路，引發明火，但火情極小。生產間也迅速啟動處理SOP，相關火災迅速撲滅，並未波及其他生產區域，也沒有造成人員受傷。

小米發言人表示，這次事件確實是生產流程調試工作中的偏差，但並不是電池本身存在設計缺陷、材料問題或製造瑕疵。聲明強調，「小米SU7」與「小米YU7電池」，都符合大陸國家標準要求，請廣大車主放心。