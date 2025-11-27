網傳韓國直航班機僅搭機進出無經濟效益 花蓮縣府澄清非事實
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
有關網傳質疑「質疑花蓮韓國直航班機團客只有搭機進出，大部分下機就去台北，在花蓮沒有任何經濟效益」一事，對此，花蓮縣政府今（27）日澄清，經查此一說法非事實，花蓮仁川直航開通後，韓國旅行社已陸續銷售花蓮多日遊行程，且花蓮觀光處持續以行銷計劃增強國際旅客選擇花蓮作為主要旅遊目的地，故有關網路貼文引述，稱「沒有任何經濟效益」並非事實。此外，依過去各縣市國際航線經驗，穩定成長均需時間培養方能穩定，盼外界多加支持花蓮觀光產業。
「有關網路貼文指出『沒有任何經濟效益』並非事實。」花蓮縣政府說明，經查，花蓮-仁川航班開通後，韓國旅行社已陸續開始銷售花蓮多日旅遊行程，以韓國最大旅行社Hana Tour為例銷售花蓮4天3夜旅遊、花蓮台北5日遊行程。韓團地接社國慶旅行社於花蓮踩線後，亦將開始銷售5日的花蓮深度旅遊。觀光處將持續以行銷計劃，增強國際旅客選擇花蓮作為主要旅遊目的地。
花蓮縣府補充，該網路貼文截圖資訊因截圖不完整，無法釐清是否為正式銷售產品，研判應為旅行社個案行為，若有相關資訊皆可提供本府進一步了解。
此外，花蓮縣府指出，依過去各縣市國際航線經驗，穩定成長需要2年以時間上培養，更需要3至5年才能達成穩定獲利，目前花蓮-仁川航線開通僅4個航班，仍需時間投入行銷資源、培養國際客層。經統計航線訂票狀況，11 月班機往返韓國平均載客率為 76％，12 月更提升至 86%，韓國旅客佔全部旅客的65％至 70%。其中有65%為自由行旅客，符合預期。
花蓮縣府指出，為促進航線穩定、培養國際客源，除了已至韓國分別針對旅行社辦理推廣會、自由行旅遊推廣，未來已規劃韓國綜藝節目拍攝、百萬粉絲網紅推廣、Youtuber影片拍攝等，透過多元行銷計畫，推廣花蓮的景點、美食與體驗活動，強化韓國市場對花蓮的認識，引導旅客將花蓮作為主要旅遊目的地。
花蓮縣府強調，直航獎勵的目的在於拓展花蓮及台灣國際客源，旅行產品需要時間包裝、行銷，盼外界多加支持花蓮觀光產業。花蓮縣政府也將透過持續的行銷與旅行社獎勵制度，延長旅客在花蓮旅遊時間及住宿，確保旅宿業與觀光產業能實際受惠，促進花蓮及台灣觀光產業發展。
照片來源：花蓮縣府
