網傳飛官辛柏毅叛逃廣東 事實查核「揪出原帳號」：賣螺螄粉的

政治中心／李紹宏報導

駕駛空軍第五聯隊編號6700的F-16V戰機的上尉飛官辛柏毅，1月6日在花蓮外海失聯；空軍司令部15日證實，已精準定位黑盒子訊號，準備展開打撈。然而，網路近日卻瘋傳「飛官叛逃廣東」的影片，指稱失事是假、投共是真。對此，事實查核中心揭露該訊息純屬捏造，呼籲大眾切勿輕信。

網路瘋傳F-16V墜機飛官辛柏毅叛逃到廣東，事實查核中心出面闢謠。（圖／翻攝自事實查核中心網站）

TikTok帳號散播F-16V飛官投共謠言 查核中心揭套路

查核中心表示，該影音僅提及模糊的「搜救船」與「飛官好友」為來源，卻無具體單位或證據佐證；該影片指稱「搜救船得知叛逃已回基地」以及「降落廣東機場」等說法均無事實根據，國防部與海巡署目前仍持續於失事海域進行搜救與打撈任務，並未如傳言所述撤離。

經追查，發布該影片的TikTok帳號實為販售螺螄粉的商業帳號，且過去曾多次編造如「拜登訪台」等不實內容，明顯為針對國軍失事事件所編造的政治謠言。

查核中心進一步分析，每當台灣發生空軍墜機憾事，網路便常會出現「飛官投共」的特定敘事套路，此類手法早在2022年就曾被揭露與闢謠。

該社群帳號也曾發出「拜登訪台會面賴清德」等謠言。（圖／翻攝自事實查核中心網站）

F-16V搜救重大突破：黑盒子訊號定位成功

而在真實搜救進度方面，辛柏毅於6日晚間駕駛編號6700的F-16V 戰機執行夜間訓練時，於花蓮外海失去聯繫。空軍司令部15日表示，搜救團隊經過連日搜救，已偵測到「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出的訊號。

目前空軍已掌握黑盒子的明確座標，正積極籌備打撈與鑑定作業，以期盡早釐清失事原因，而失聯飛官的搜救工作仍在嚴密執行中，請民眾切勿輕信並轉發來源不明的假訊息，以免對飛官家屬造成二度傷害。

資料來源：台灣事實查核中心

