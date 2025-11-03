網傳馬太鞍溪未清疏 經部澄清：持續疏濬與監測
（中央社記者曾智怡台北3日電）網傳馬太鞍溪未清疏，經濟部水利署表示，經查並不符事實，過去10年水利署第九河川分署及花蓮縣政府依需求疏濬，共已完成約235萬立方公尺，該河川段也經持續監測及調查，適時採取管理及治理作為，並無怠忽職守情事。
水利署透過新聞稿說明，依河川管理辦法第45條第1項規定，中央管河川的疏濬，得由當地直轄市或縣（市）政府擬訂計畫書報經該河川管理機關核定後許可辦理。
水利署指出，114年已許可花蓮縣政府採公共造產機制，共同推動疏濬45萬立方公尺；水利署第九河分署也於馬太鞍溪堰塞湖形成後，為河道通暢兼顧兩岸安全並預留土砂容納空間，積極辦理河道清疏共10.84萬立方公尺。
水利署補充，對於花蓮縣政府共同推動疏濬的許可，已因天然災害發生、為加速馬太溪土方去化而廢止，後續由水利署動員全國各河川所屬單位全力投入疏濬工作，截至11月2日，水利署已疏濬133萬立方公尺，未來疏濬作業以河防安全優先，維護民眾生命財產為首要，全力以赴加緊趕辦。
針對網路所提「光復三號堤防未修復才導致災害」，水利署澄清，水利署第九河川分署依於113年10月底颱風康芮後發現光復三號堤防局部損壞須辦理改善，已積極進行復建，並於114年7月15日修復完成。該段堤防於此次堰塞湖災害前堤防結構完整，也經全面檢查功能正常，並無因堤防損壞未修而致潰堤。
水利署指出，經第三方公證單位全國水利技師公會進行評估，此次堰塞湖災害屬極端複合型土砂天災，災害主因為洪峰流量極端超標，此次實際洪峰高達每秒8860立方公尺，已超過馬太鞍溪設計流量每秒2040立方公尺4倍以上。
水利署進一步說，另洪水夾帶巨量土砂與巨石，巨大衝擊力，對橋梁、堤防造成破壞，而橋梁破壞後，橋面板堆積於河道，阻礙通洪並抬升水位，高流量及阻水效應，導致全河段多處溢流，最後致使堤防損壞。
水利署表示，馬太鞍溪河段治理、防洪維護及防災整備從未鬆懈。此次災害為極端氣候下的天然事件，水利單位已依程序落實各項預防及應變措施，後續並將持續推動復建及流域整體檢討，確保河防安全。（編輯：楊凱翔）1141103
其他人也在看
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今年冬天比往年更寒冷？專家曝原因：反聖嬰訊號增強
生活中心／李明融報導近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部連日呈現陰涼潮濕天氣，不少民眾待在家、雨天出門已經直呼「快要發霉了」，然而今天（30日）東北季風短暫減弱，明天（31日）又要開始變天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出又有東北季風南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會，一路影響到週末，早晚低溫落在19至21度之間。正式進入到秋冬季節，「林老師氣象站」也發文提醒，最新研究指出，今年「冷冬」機率提高，這個冬天恐怕會比往年還要寒冷。民視 ・ 10 小時前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門
據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。中天新聞網 ・ 1 天前
分析馬英九為何落淚 黃暐瀚：鄭麗文選總統機率超過盧秀燕
國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 19 小時前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前
全台濕答答！北部雨不停氣溫探17度 放晴要等這天
今（2）日受東北季風影響，全台天氣明顯轉涼，北部與東北部整天濕涼有雨，低溫下探1字頭，清晨新北三貂角測得全台最低溫17.9度。中央氣象署提醒，這波冷空氣將持續影響到週四（6），民眾外出務必添衣保暖，北台灣也將一路濕冷至週中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！
陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及自由時報 ・ 1 天前
海鷗颱風最快明生成！還有新熱帶系統恐「拋物線擾台」北部防雨彈
中央氣象署預報下週東北季風增強，北部、東部將轉雨變涼；熱帶低壓TD28恐升格為颱風「海鷗」，但離台遠無直接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，另一熱帶擾動99W可能走「拋物線」靠近台灣，變數大需持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
未來恐有雙颱！歐洲模式曝「成颱機率」估將往這移動
今年編號第25號輕度颱風海鷗今（3）日2時的中心位置在北緯11.0度，東經129.7度，以每小時18公里速度，向西進行。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也示警，「這天開始」在菲律賓東方外海又會有另一個熱帶系統發展及移動趨勢三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
反烏托邦式的假和平論述 鄭麗文的真正目的
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）新任國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪中一番無稽之語「普丁不是獨裁者」，成功占領...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
高溫假有譜！逾35度天數暴增 《氣象法》11月提修正草案「依法停班課」
交通委員會今日審查立委蔡其昌等18人及李昆澤等20人擬具的「氣象法部分條文修正草案」案。李昆澤表示，世界各國與聯合國均已示警，高溫已成為重大職業安全風險。據中央氣象署統計，台灣2024年高溫天數達63天，較2023年的34天增加近1倍；衛福部資料亦顯示，熱傷害個案從2021年...CTWANT ・ 2 小時前
林岱樺涉貪執意初選! 周玉蔻：民進黨2026恐面臨大屠殺級崩盤慘劇
[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，但她仍執意參與高雄市長初選，為綠營選情帶來變數。民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職發文表態力挺林岱樺參選，引起反彈聲浪。資深媒體人周玉蔻直言，若民進黨持續迴避處理林岱樺的停權問題，2026地方選舉恐面臨「大屠殺級」的崩盤慘劇。 周玉蔻今（2）天稍早在臉書發文寫道，民進黨廉政會若是繼續「鄉愿」、不處理林岱樺涉貪遭起訴的停權問題，且初選民調又不排除藍營樣本，勢必讓藍營有機可乘、集中力量挺林岱樺。她警告接下來的發展，民進黨迎來的將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東台南危險，以及其他地方無法翻盤的崩潰最悲慘結果。 周玉蔻指出，首先林岱樺初選獲勝並依制度提名參選高雄市長，提名並登記參選後，一旦在選舉投票日前被一審宣判，將無法更換候選人，國民黨可藉此加足馬力攻擊民進黨「護貪」。屆時「正國會的全台議員候選人陷入啞吧困境，林佳龍再度成為笑話，火勢蔓延，最近這幾天公然肯定林佳龍有情有義的媒體人偷偷大笑⋯⋯」。 周玉蔻續指，若事態延燒，綠營支持者可能全面抵制、拒絕投票，全台效應渲染，2026新頭殼 ・ 1 天前
東北季風發威！今低溫探18度「這時起雨區擴大」 下波冷空氣這天報到
今、明（2日、3日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；氣象署提醒，基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大臺北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨；今晨北部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文上任 藍委盼提好2028不分區立委名單
[NOWnews今日新聞]國民黨新任黨主席鄭麗文正式上任，對於未來四年黨中央期望，國民黨立委有深深感觸。有位不願具名的藍委表示，「最大盼望就是2028年不分區立委提名，要知人善任」，這屆黨團空前團結，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
彰化百里侯戰／拚藍天變綠地！綠內戰白熱化 藍謝家選不選陷兩難
佈局2026選戰，民進黨力拚彰化縣藍天變綠地，黨內有4人正卡位拚提名，檯面下動作頻頻，各陣營互放耳語，近日立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富相繼成立競選辦公室，引爆戰火；國民黨則陷入謝家、縣府系統與地方派系角力，白營也虎視眈眈，彰化選情撲朔迷離，成為2026藍綠白三方現階段最膠著的戰場。太報 ・ 1 天前
熱帶擾動99W將發展！北轉時間恐影響台灣天氣 下週末注意新擾動
吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」撰文道，目前熱帶洋面有3個系統，現在系統A已經靠近越南，還沒有臨時編號，未來也沒有明顯發展的趨勢；系統B已經如預期順利增強，發展為今年第25號颱風「海鷗」，未來將通過菲律賓後繼續往越南前進，不接近台灣，也不會引發共伴效應或是...CTWANT ・ 1 天前