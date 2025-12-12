網傳高市早苗祖父侵華照片，是張冠李戴
網傳「高市早苗祖父為侵華日軍高市早雄」？
挪用無關照片的誤導訊息
報告編號：3936
查核記者：許雲凱
責任編輯：陳偉婷
11月初日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中日兩國關係緊張。近期流傳一張日軍持刀照片，聲稱高市早苗祖父為侵華日軍高市早雄。經查證，網傳照片是日本侵華代表性影像，在兩岸廣泛流傳，並未載明日軍姓名；且高市早苗祖父名為「高市正亨」，並非網傳高市早雄。
一、網傳圖卡聲稱高市早苗祖父為侵華日軍，姓名則有高市早雄或高市利彥等不同說法。但日本媒體曾經報導，高市早苗祖父名為「高市正亨」，不是網傳日軍姓名。
二、網傳「日軍持刀砍向民眾」照片，至少在1938年出版書籍《外人目睹中之日軍暴行》就已出現，但書中並未註明日軍姓名，至今也沒有任何證據證實該名日軍是誰。
三、觀察傳言，至少自今年10月6日，中國社群開始出現高市早苗祖父是侵華日軍的說法，但這些早期傳言尚未出現照片，也沒有指稱祖父姓名為何。在高市早苗發表「台灣有事」說法後，該張圖卡即開始在中國社群平台出現，並傳入台灣社群擴大流傳。
網傳圖卡挪用歷史照片，指稱高市早苗祖父是侵華日軍，不但姓名有誤，也缺乏證據佐證，因此為「錯誤」訊息。
背景
日本首相高市早苗11月初在國會「台灣有事」說法，引發中日兩國關係緊張。近期流傳一張圖卡，以簡體字說明高市早苗祖父為侵華日軍少佐高市早雄，並附上一張日軍持刀準備砍向下跪民眾的照片。也有其他傳言版本稱高市早苗祖父為高市利彥。
查核
查核點：高市早苗祖父為侵華日軍高市早雄？
高市早苗祖父名為「高市正亨」，並非網傳所稱高市早雄
綜合日本新任首相高市早苗的官方資料（1、2）與媒體報導（1、2、3、4），高市早苗在奈良縣出生成長，父親高市大休任職於製造業，母親高市和子則是奈良縣警察，雙親都來自愛媛縣松山市，因此她小時候常回到老家度假。
日本雜誌《文藝春秋》12月份刊出報導，居住在松山市的高市早苗叔父表示，他們家有7名兄弟姐妹，高市早苗父親排行老二，由於媽媽早逝，7名子女是由父親「高市正亨」獨力養育長大。
報導提到的「高市正亨」即為高市早苗祖父，並非傳言圖卡所稱的高市早雄或高市利彥。
網傳日軍照片來自1938年出版書籍，但未紀錄日軍姓名
網傳日本軍人持刀照片為日本侵華代表性影像，在兩岸廣泛流傳。例如近期中國新華社報導就曾引用，隸屬於國防部的國軍歷史文物館也有展出此照（該館已拆除），但這些官方機構都沒有註明這名日本軍人是誰。
利用以圖反搜，可查得此張照片較可靠的出處是1938年出版的《外人目睹中之日軍暴行》，該書第32頁與33頁中間插頁，即為網傳照片。照片圖說為「青年拒絕為獸兵尋覓婦女，被縛就戮」，並未說明日軍姓名。
《外人目睹中之日軍暴行》一書翻譯自英國記者田伯烈（ Timperley, Harold J）著作《What War Means: the Japanese Terror in China》，書中記錄了1937年日軍攻佔南京後對平民的罪行。但根據該書譯者楊明說法，書中照片是他另外蒐集而來，並非原書所有。
從以上查證可知，網傳照片確實為日本軍人屠殺中國百姓，但從流傳之初，就未載明日軍姓名。
網傳照片並非法國收藏家捐贈才出現，也沒有證據證實日軍姓名為何
網傳圖卡聲稱這張照片是法國收藏家馬庫斯捐贈給中國的618張侵華照片之一，經查證法國收藏家捐贈照片是今年2月的事，後續又在8月正式舉行捐贈儀式。
如前所述，網傳照片至少在1938年就已公開流傳，並非今年法國收藏家捐贈才出現，網傳說法並不合理。此批捐贈照片在9月公開展出，檢視中國媒體翻拍畫面（1、2），也沒有出現網傳日軍持刀照片。
再搜尋中國網路，也沒有可靠來源證實照片中的日軍姓名為高市早雄或高市利彥。
高市早苗發表「台灣有事」說法，網傳圖卡開始在中國社群出現並流傳到台灣。
高市早苗10月4日在自民黨黨總裁選舉獲勝，成為該黨總裁，並可望擔任首相。
至少在10月6日，中國社群就開始出現高市早苗祖父是侵華日軍的說法，但這些早期傳言尚未出現照片，也沒有指稱祖父姓名為何。
10月21日日本國會舉行首相指名選舉，高市早苗獲得多數支持，成為日本首位女首相。11月7日高市早苗在國會有關「台灣有事」的答詢，引發中國抗議，導致兩國關係緊張至今。
大約從11月下旬開始，中國網路開始出現侵華日軍圖卡，聲稱該名軍人為高市早雄，為高市早苗祖父。此張圖卡在中國各大社群流傳，也延伸出各種文字版本或影像版，例如該名日軍姓名就有高市早雄、高市正雄、高市利彥等多種版本。
台灣社群也約在11月下旬零星流傳圖卡，12月後較大量出現。
