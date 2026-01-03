網傳高虹安官司若最高院發回將再停職？竹市府這樣回應

網傳新竹市長高虹安（左）官司遭最高院撤銷發回，恐將再被停職；對此市府表示，即使最高法院再撤銷無罪判決、發回更審，也不需要再度停職。（本報資料照片／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷貪汙罪，依法可申請復職，民國114年12月18日已正式返回市府上班，但網傳若該案遭最高院撤銷發回，高虹安恐將再被停職；對此市府表示，高虹安已依法復職，即使最高法院再撤銷無罪判決、發回更審，也不需要再度停職。

高虹安被控於109年立委任內涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月。二審去年12月16日判決大逆轉，認定不構成貪汙，立院公費助理經費是「實質補助，彈性勻用」、是立委的補助費，且她支付私聘助理等費用已逾檢方指控的詐領金額，改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，可易科罰金，高虹安已依法復職。

市府民政處指出，依據《地方制度法》相關解釋，以及內政部於90年10月24日所作成的函釋，對於地方民選首長停職與復職的處理方式，早已有明確且一致的原則。

地方民選首長在一、二審判決有罪期間，依法須予停職；但若後續判決遭撤銷、改判無罪並已依法復職，之後即使最高法院再撤銷無罪判決、發回更審，也不需要再度停職。

民政處表示，依據函示說明，相關制度設計，主要是為了避免司法程序反覆，導致首長一再停職、復職，恐造成地方正義難以推動，因此在法制與實務上，均已有清楚且一致的適用標準。

