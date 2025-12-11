網傳黃仁勳再度訪台竟是烏龍？真相曝光：同款私人飛機

網傳輝達執行長黃仁勳今（11）日晚間再度訪台！只因一架他曾經搭乘過的私人飛機於今晚8點21分降落台北松山機場，外界一度瘋傳是黃仁勳第六度來台，不過根據知情人士透露，這是一場美麗的誤會。

網傳輝達執行長黃仁勳今（11）日晚間再度訪台，不過根據知情人士透露，這是一場美麗的誤會。（圖/美聯社）

根據《ETtoday新聞雲》報導，知情人士表示降落松山機場的私人飛機確實與黃仁勳過去搭乘的機型相同，但實際上是其他人租用了這架飛機來台，並非黃仁勳本人。由於飛機型號相同，加上黃仁勳過去多次訪台的高關注度，才會讓外界產生誤解。

知情人士表示降落松山機場的私人飛機確實與黃仁勳過去搭乘的機型相同，但實際上是其他人租用了這架飛機來台，並非黃仁勳本人。（圖/翻攝自flightaware）

