網傳黃國昌、盧秀燕「高鐵罰站」照 律師：別假裝很省 亂花預算 他打臉：忘記買票

近日網路流傳民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕搭高鐵的畫面，聲稱兩人是在自由座站著，對比民進黨立委卻是搭乘高鐵商務艙，引發網友熱議。對此，律師林智群痛批，別在那假裝很省，卻花大錢亂花預算，前立委陳柏惟也打臉，通常站著的比較多是忘記買票。





林智群23日發文提及，一堆人頭帳號在洗黃國昌、盧秀燕搭高鐵沒坐商務艙，站在高鐵車廂間滑手機的照片，姑且不論是否擺拍，政治人物應該給什麼待遇，「該給的尊重就是要給」，如出國搭商務艙等，他都沒有意見。

但政治人物若本業沒做好，林智群直言，如推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、一年花3.6億元在台中購物節幫自己行銷、垃圾山問題擺爛、搞一堆華而不實的巨蛋等等，「你跟我講你搭高鐵都很省錢，我就要買單嗎？」





林智群痛批，不要在那裡假裝很省，省商務艙的小錢，卻花大錢亂花預算，「還要大家感動，以為大家是朝三暮四的猴子嗎？」。





此外，陳柏惟日前也在流傳照片下留言打臉指「同業澄清，這個工作福利是有包含高鐵通勤補助」，嘲諷「通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」。

