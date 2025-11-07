網傳黑衣人宮廟「討債開槍」驚悚片 竟是自導自演蹭流量

中部中心/ 張家維 南投報導

網路上流傳一段討債還開槍畫面，影片中，一群黑衣人，疑似到南投埔里鎮水頭路一處宮廟討債，過程中有人不滿開槍，造成民眾討論恐慌。警方聞訊立刻展開調查，找到拍攝的林姓男子，竟然是自導自演！

網路影片，七八名黑衣人包圍坐著男子，好聲好氣，狀似來討債。影片對白：「差多久時間沒還錢了，就沒錢我有錢會躲成這樣嗎。」沒想到被討債方，反倒很兇，見笑轉生氣。影片對白：「你現在有多少給我拿回公司交代，把我的錢拿出來啦，砰，看會不會怕啦。」

廣告 廣告





驚！網瘋傳南投宮廟「討債開槍」影片 警追查竟是男子「自導自演」

網路影片中七八名黑衣人包圍坐著男子（圖／畫面來源：社會事新聞影音）









說要還錢，卻拿出槍枝，還直接開槍！嚇得拍攝者挫了一下！畫面抖動。短片在網路上流傳，紛紛傳言埔里的水頭路上有人開槍。警方循線找到拍攝的林姓男子24歲，是南投本地人，竟是自導自演。埔里警分局副分局長謝耀賢：「確認係林男為博取網路流量，邀友人扮演黑衣人自導自演之影片，林男持塑膠玩具槍拍攝討債情節，無實際暴力行為，本分局已查扣塑膠玩具槍。」





驚！網瘋傳南投宮廟「討債開槍」影片 警追查竟是男子「自導自演」

警調查24歲林男邀友人扮演黑衣人自導自演影片 林男持塑膠玩具槍拍攝討債情節涉違反社維法遭函送法辦(圖/畫面來源：社會事新聞影音)









循線找到拍攝影片的林姓男子，他就是在父親開設的宮廟拍討債片。他坦承行為不對，但喊冤只是想拍劇情片，自己也沒有網路平台的帳號，更沒想過蹭網路流量。短片拍攝者林姓男子：「短劇的效果出來，沒有想太多，對社會造成抱歉就是，我沒有註記「影視」，以上都是「純屬虛構」。」宮廟人員林姓男子父親：「不經一事不長一智啦，遇到事情就是要去面對還有解決。」犯戲癮想拍片，朋友po上網，但因畫面未加註純屬虛構等警語，加上持有玩具槍開槍畫面類似真槍，可能引起不知情民眾恐慌，還是被警方依違反社會秩序維護法函送法辦。





驚！網瘋傳南投宮廟「討債開槍」影片 警追查竟是男子「自導自演」

林男致歉影片未加註警語引起恐慌 (圖/民視新聞)











《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：驚！網瘋傳南投宮廟「討債開槍」影片 警追查竟是男子「自導自演」

更多民視新聞報導

欠錢最大?不滿遭討8萬砍好友 遭逮還起獲毒品

當歸鴨少東欠千萬債店遭潑漆.衝撞 幕後主嫌擁黑幫背景

恍神瞬間就翻車！台中婦自撞分隔島 四輪朝天險象環生

