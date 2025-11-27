網傳「不發全民國防手冊」 桃市府澄清：物流塞車配送延後

針對網傳「不發全民國防手冊」謠言，桃市府澄清並說明。（示意圖）

近期網路傳出桃園市延誤發放《台灣全民安全指引》的消息，桃園市府今（27日）鄭重澄清，手冊的印製與配送均由國防部負責並寄送至區公所，目前因物流延遲，僅復興區所已發放，其他行政區預計12月8日送達，呼籲民眾勿聽信謠言。

針對網路謠言指稱「桃園怠慢處理全民國防手冊《台灣全民安全指引》發放」，桃園市府今日表示，手冊的印製與配送作業皆由國防部統籌，並委託中華郵政配送至全國各區公所，桃園市府各區公所為收件端，主要職責為收件後負責家戶發放的執行作業，目前復興區已於11月24日收到手冊，並透過里鄰系統發放。

桃園市府說明，國防部原本安排桃園分2批配送，但受到風神颱風過後與年末物流量大等因素，郵局的全國配送作業面臨壓力，導致期程需要調整，第2批次（其餘12區）的手冊預計於12月8日左右送達各區公所。

桃園市府強調，對涉及市民安全的業務絕不怠慢，後續將持續追蹤中央配送進度，一旦收件便會迅速啟動里鄰系統執行發放，確保市民及時取得必要的防災與安全資訊，市府呼籲市民及網友勿聽信謠言，以訛傳訛。





