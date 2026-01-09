網傳「中國割電纜的船隻觸礁爆炸」缺乏可信證據佐證

Taiwan FactCheck Center

網傳「中國割電纜的船隻剛剛觸礁爆炸」？

查無消息來源的可疑訊息

報告編號：3975

查核記者：邱劭安

責任編輯：陳偉婷

社群平台流傳訊息宣稱，中國割電纜的船隻剛剛觸礁爆炸，所有船員身亡。經查，此說法查無證據佐證。另詢問海巡署，從元旦至今也沒有接獲及查獲中國船隻觸礁事件。



一、檢視發文帳號，自稱賣冰，貼文沒有提供任何可信證據佐證「中國割電纜的船隻觸礁爆炸」。



二、以關鍵字檢索台灣、中國、國際媒體，均未見相關報導。



三、海巡署1月9日受訪表示，今年截至目前為止，並未查獲或接獲任何中國籍船隻於台海周圍發生觸礁或爆炸的事件。



傳言說法沒有提供可信依據，且查無網傳事件報導和相關資料，為證據不足的可疑訊息。

背景

1月3日起，社群平台流傳訊息宣稱「中國割電纜的船隻剛剛觸礁爆炸，所有船員身亡，無一幸免」。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言說法是否可信？

傳言發佈者沒有提供任何可信證據佐證

分析傳言內容，雖宣稱是「快訊」，卻未附上任何時間、具體地點及相關證據，也未引述任何可信消息來源，無從確認「中國船隻觸礁爆炸」說法從何而來。

檢視發文帳號過去發佈內容，經營者自稱賣冰，並非官方部門或新聞媒體所擁有的帳號。

台灣及國際各大媒體沒有相關報導，傳言說法缺乏證據

（一）使用關鍵字檢索台灣（中央社、自由時報、聯合報、中國時報、三立、民視、TVBS）、中國（環球時報、央視、新華社）及國際（美聯社、路透社、BBC）等主要媒體，均無相關報導。另檢視專門報導國際海事的媒體《gCaptain》、《Shipping Telegraph》、《The Maritime Executive》，也沒有看見與傳言相關的事件。

（二）海巡署1月9日受訪表示，2026年迄今沒有查獲或接獲中國籍船隻於台海周圍觸礁及爆炸的事件。若台灣周圍海域真有發生相關觸礁事件，海巡署也會將相關資訊公告於官網上。

查核記者瀏覽海巡署官網公告頁面，2026年元旦至今並未發布有貨輪觸礁的事件。