網傳「人造海參」影片是挪用仿真果實甜點製作畫面

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「人造海參製作過程」？

坊間有用蒟蒻假冒海參案例，但網傳影片為挪用甜點製作畫面。

發佈：2025-12-29

更新：2025-12-29

報告編號：3956

查核記者：吳冠廷（實習記者）、曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-12-29

報告編號：3956

記者：吳冠廷（實習記者）、曾慧雯；責任編輯：陳偉婷

近日網路流傳一段「人造海參製作過程」影片。經查證，坊間確實有用蒟蒻偽冒海參的案例；但網傳影片是挪用仿真果實甜點的製作畫面，並透過剪接刻意誤導為人造海參。



一、網傳影片內容挪用澳洲甜點店Yiaga招牌甜點「班克木果實冰棒（The Banksia Pop）」的製作過程。刻意擷取製作巧克力外殼的片段，並刪除填餡與成品畫面，誤導民眾以為這是「人造海參」。



二、過去坊間確實發生過「假海參」事件，假海參材料通常為海藻粉、膠類物質，或是蒟蒻粉、木耳等，泡水後可能會掉色。真正的海參切開後應有內臟、腸泥及黃色黏膜，內部過度平滑規則、久煮不爛、外觀過於一致的海參可能有問題。



網傳影片挪用無關影像聲稱為人造海參製作過程，因此，為「移花接木」的錯誤訊息。

背景

近日社群與影音分享平台流傳一段影片，內容顯示有人將棕褐色膏狀物填入藍色模具，影片旁白宣稱這是人造海參的製作現場，用海藻粉、明膠、增稠劑調出混合膠泥後，再灌模壓實、蒸製、冷卻定型，最後噴上一層仿真染料製成。

廣告 廣告

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片是在做人造海參嗎？

這是仿真甜點的製作影片，不是人造海參

查核中心將影片擷圖後利用以圖反搜，再透過關鍵字比對，可找到網傳影片00:00-00:16處，與國外美食頻道上傳的一段短影音的部分內容一致。

這支短影音的標題為《Have you ever seen a dessert like this? We’re at Yiaga for The Banskia Pop（你看過這樣的甜點嗎？我們在Yiaga品嚐班克木果實冰棒）》，影片中，澳洲甜點店Yiaga的廚師使用的藍色矽膠模具，為澳洲特有植物「班克木（Banksia）」果實的造型，廚師在巧克力果殼裡填入冰淇淋，最後再將仿真成品裝飾在樹枝上。

與網傳影片相較，這支短影音的片長較長，內容也較完整，展示班克木果實冰棒從製作巧克力外殼到最後端上桌的完整過程。

由此可知，網傳影片不但挪用短影音部分內容，而且刻意只保留製作巧克力外殼影像，剪去填入冰淇淋及最後的成品畫面，將甜點製作過程誤導為「人造海參」。

不肖業者可能用蒟蒻假冒海參

由於有的傳言版本聲稱這是中國假海參的製作過程，因此查核中心利用百度搜尋相關新聞事件。根據中國及港澳媒體《新華網》、《人民網》、《東方日報》、《華僑報》的報導可知，中國多地都發生過假海參魚目混珠情況，通常假海參是由海藻粉、膠類物質，或是蒟蒻粉、木耳等製作，泡水後可能會掉色。

另外，查核中心以關鍵字「假海參」利用Google搜尋，可查找到國內媒體如《自由時報》、《華視》、《公視》、《TVBS》等，也曾經報導台灣傳統市場及大賣場發生過蒟蒻假冒海參之事，由於假海參的長度、表面突起物高度都一樣，消保官判斷可能是用同一個模型壓製而成。

據前述報導指出，假海參除了尺寸外型一致，內部也平滑到像是套上一層塑膠套，但實際上真正的海參切開後應有內臟、腸泥及黃色黏膜，若是內部過度平滑規則、久煮不爛的海參可能有問題。