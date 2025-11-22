網傳「低調訪中」王世堅罵假影片 澄清沒用抖音、YouTube

民進黨立委王世堅。（翻攝王世堅臉書粉專）

民進黨立委王世堅過去質詢金句「從從容容、游刃有餘」、「匆匆忙忙、連滾帶爬」，被中國音樂人改編為《沒出息》爆紅，「從從容容」4字甚至登上中共軍艦，在在都成為兩岸焦點，近日網傳他「低調訪中」，今（22日）王世堅透過社群嚴正聲明，強調自己一直都在台灣，僅經營Facebook跟Threads官方社群，「不用抖音及YouTube」。

王世堅今（22日）晚突然發出聲明，指近來抖音及YouTube出現許多不實影片，甚至還有AI生成的假影片、假言論，王世堅表示，自己沒用抖音及YouTube，更遑論在這兩個社群平台上傳任何影片。

王世堅表示，近日有不肖人士利用AI影片偽造，聲稱他前往中國，對此他嚴正澄清「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃」，他也附上以假亂真的截圖，呼籲大家別被不肖人士欺騙。

王世堅表示，他經營的官方社群帳號僅有Facebook及Threads，其他平台出現的一切內容則非由他發布，他也請外界看到不實言論或假影片，可以動手檢舉下架，並要大家提高警覺，別被不實造謠帶風向。





