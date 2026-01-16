網傳「來自警局的叮嚀」音檔，是舊謠言重傳

Taiwan FactCheck Center

網傳「來自警局的叮嚀，最新詐騙手法」？

舊謠言重傳

近日LINE和Threads平台流傳2個音檔，宣稱是來自警局的提醒，講述台灣新型詐騙手法；經查，這些音檔並非警局提供，且均已流傳多年，是老謠言重傳。



一、網傳的2支音檔，分別談及假車禍及加油站傳單有毒，早在2024年就已出現，且都早被闢謠是謠言。



二、新北市交通大隊表示，警方並無發布網傳音檔訊息，且音檔描述情境不太合理，肇事逃逸需有明確因果關係，並非單方即可認定。



警方表示，若確有車禍事故，不管有無人員受傷或車輛損壞，都建議報警。



三、至於加油站有人發毒傳單；查核中心曾訪問毒物專家，傳言描述情境並不合理，要透過接觸傳單毒物在短時間內頭暈昏迷，相當困難，不太可能發生。



網傳音檔不是來自警局的提醒，也不是最新詐騙手法，這是老謠言重傳，可能增加社會不安。因此為錯誤訊息。

背景

近期通訊軟體與社群平台頻繁流傳兩則以台語錄製的語音訊息。一則警告駕駛人留意「新型詐騙」手法，宣稱有不法分子會趁車輛綠燈起步時，在車旁假裝摔倒（碰瓷），若駕駛人以為無擦撞而直接駛離，將被對方控告「肇事逃逸」索賠，呼籲民眾務必報警處理。

另一則語音則聲稱，親友在加油站拿了陌生人發送的傳單後，因傳單塗有迷藥而感到頭暈並遭車輛尾隨，表示這是人蛇集團的犯罪手法。

查核

查核點：這些音檔是警局的最新提醒嗎？

流傳數年、非警局發布的舊音檔

（一）網傳兩個音檔均流傳多年，有關「假車禍碰瓷」音檔，約可追溯到2024年底就在台灣流傳。另一個「加油站傳單有毒」的音檔，則是2024年5月左右流傳。當時查核中心即向警方求證，均表示沒有發佈相關音檔。



（二）查核記者1月16日諮詢新北市警察局交通警察大隊，其也指出，並無發布相關音檔，且傳言描述的情境很含糊，一般來說，要認定肇事逃逸必須要明確的因果關係，且會交由法院認定，並非單一方即可主張。



（三）根據查核中心在2024年發布的查核報告，台灣並無發生民眾在加油站拿到傳單即頭暈、警局驗出傳單有毒的案件。

此敘事情境最早是從美國2008年流傳的謠言轉化而來，並在2019年、2022年、2024在中文網路世界流傳類似內容，例如「最近恆春有人發傳單，不要拿」、「南部的群友，說台南發現有於加油站發廣告傳單」、「我朋友在嘉義市加油拿人發傳單被放藥頭暈暈」、「近期我家人朋友在下新庄有遇到陌生人發傳單」等。

查核記者曾就此議題採訪台北榮總的毒物專家楊振昌，他表示，依傳言情境，要透過接觸傳單毒物在短時間內頭暈昏迷，相當困難，不太可能發生。如果毒物是塗抹在傳單上，除非發傳單的人有經過縝密的保護，否則也有中毒的可能性，這與傳言提及的隨機發傳單給人的情境也不太相符。

補充資料

假車禍碰瓷偶有所聞 非新型詐騙

查核中心第1162號查核報告指出，「假車禍與假警察」早在2021年初就有出現，當時便被警方認定為謠言，呼籲民眾不要轉傳。



對於這種「假車禍真詐財」的敲竹槓事件，內政部警政署曾發布新聞稿指出，實務上偶有「碰瓷」詐財案件，該等行為恐涉嫌違反刑法詐欺罪，警方經民眾報案後均會根據現場事證，依法移送究辦。

第2268號查核報告指出，台北市警察局交通大隊事故處理組表示，發生交通事故應立即停留現場、下車查看，並妥善處理或報警處理；強調發生車禍時，不管有無人員受傷或車輛損壞，都建議報警，或是要有行車紀錄器影片、雙方互留電話或line等資料、手機錄音錄影等，以證明自己沒有肇事逃逸。