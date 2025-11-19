網傳「傍晚停在花上是瀕死的蜜蜂」說法缺乏科學證據

Taiwan FactCheck Center

網傳「傍晚仍停在花上的蜜蜂瀕死」？

缺乏科學證據。蜜蜂傍晚停在花上多因天黑返巢不及，瀕死蜜蜂則會被清潔蜂移出巢外

近期網路出現傳言指稱，蜜蜂為避免拖累蜂群，會在瀕死前離巢停在花上。經查，此說法缺乏科學證據。蜜蜂多因天黑或天候不佳而暫時無法返巢，且瀕死蜜蜂通常會被巢內的「清潔蜂」移出蜂巢，並非主動遠離蜂群。



一、養蜂專家及昆蟲學者均指出，蜜蜂需依靠光線導航，無法歸巢多與天黑、翅膀淋濕或氣溫驟降等環境因素有關，但這不代表夜晚停留於野外的蜜蜂為瀕死個體。



養蜂專家曾在夜間封住蜂箱入口，隔天清晨前往察看時，發現入口外已有多隻蜜蜂等待進巢，顯示夜宿野外的蜜蜂隔日仍能返回蜂群。此外，巢內負責維持環境整潔的「清潔蜂」會將死去或瀕死的蜜蜂搬離蜂巢，以保持巢內衛生。



二、昆蟲學者說，部分疾病確實可能導致蜜蜂死於巢外，但並非所有疾病都會使蜜蜂選擇離開蜂巢，更不能據此推論「夜晚停在花上的蜜蜂是瀕死狀態」。



三、專家提醒，人類常會將自身的文化經驗與情感投射到動物的行為中，但這些解讀並不一定符合動物的真實生理狀況或習性。



網傳說法並不符合蜜蜂的生理與行為特性，屬於將人類情感投射到動物行為的誤解，缺乏科學證據，因此為「錯誤」訊息。

背景

社群網路熱傳流傳一段文字訊息，宣稱「傍晚還停留在花朵上的蜜蜂，不是迷路，而是牠們知道自己可能再也飛不回去，於是用最後的力氣，遠離蜂巢，會選擇靜靜停在花叢裡過夜，不成為同伴的負擔」。

網傳訊息擷圖

查核

查核點一：傳言說法是真的嗎？

傳言說法缺乏證據，蜜蜂可能因天黑、翅膀淋濕、氣溫驟降等原因留在野外，隔日仍會歸巢

（一）臺灣蜂類保育協會理事長蔡明憲表示，傳言說法缺乏科學證據支持，不能將單一個案的行為歸咎成「蜜蜂的習性」。由於蜜蜂會以太陽方位進行導航，天黑後因缺乏光線，蜜蜂就無法歸巢；或是在下雨導致蜜蜂翅膀淋濕，而無法飛行。上述的原因都可能讓蜜蜂被迫停留在野外，形成「離巢蜂」。

「但這些離巢蜂不代表是瀕死個體。」蔡明憲說，他曾在夜間時封住蜂箱出入口，隔天清晨再前往查看時，發現洞口外已有多隻蜜蜂等待進入蜂巢。

此外，蜜蜂在死亡後，巢內負責維持環境整潔的「清潔蜂」會把將死去或快死的蜜蜂搬離蜂巢，以保持巢內衛生。若真如傳言所述主動留在野外，清潔蜂便不需進行這類工作。

蔡明憲提醒，人類常會將自身的文化經驗與情感投射到動物的行為中，但這些解讀並不一定符合動物的真實生理狀況或習性。

（二）台灣大學昆蟲系特聘教授楊恩誠指出，氣溫驟降或是失去回家導航機制的因子，都可能會讓蜜蜂停留在花朵上過夜。

楊恩誠說，傳言所稱的情況可能會是其中的一個解釋，但不一定是真的。有些病會讓蜜蜂離蜂巢而死在巢外，但不是所有的疾病都會讓蜜蜂死於野外。

查核點二：傳言流傳情況

透過英文關鍵字檢索可發現，相關內容最早可追溯至去年10月的英文貼文，當時即在多個社交平台上被轉貼，內容表述高度雷同，並伴隨網友以情感性文字分享。近期有網友將該內容翻譯成中文後，於華語社群中被大量引用與分享，使傳言擴散。

分析傳言在華語社群中的流傳路徑，可發現11月上旬時僅於少數個人帳號中流傳，但間隔數日後傳言文章被寵物、旅遊及生活類別的多個臉書粉專貼文分享，引發網友大量轉傳分享。