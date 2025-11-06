網傳「光電板泡水」有毒？國環院闢謠：勿引用錯誤標準

位於台南的烏山頭水庫中，約有11.5公頃的水面設有光電設施。 圖：取自台南市政府官網

[Newtalk新聞] 針對台南烏山頭水庫水面鋪設光電板恐讓光電板中的重金屬溶進水中，影響自來水水質一說，國家環境研究院今(6)日澄清，環境部破碎光電板浸泡實驗結果指出，浸泡光電板的水仍符合飲用水源水質標準，而網路謠傳的「鉛溶出超過標準」用的是「飲用水」標準，不適用於烏山頭水庫，提醒造謠者切勿引用錯誤數據，造成國人恐慌。

位於台南的烏山頭水庫中，約有11.5公頃的水面設有光電設施。對此，網路傳言光電板泡在供應民生用水的烏山頭水庫中，可能造成汙染，更有人 以環境部破碎光電板浸泡實驗結果，宣稱泡過光電板的水中，鉛溶出超過飲用水標準。對此，台灣事實查核中心於4日闢謠指出，網路傳言所引用的數據是光電板浸泡於強酸的極端環境，與現實水庫條件有落差，判定該言論屬於謠言。

針對網路傳言，國家環境研究院則在今(6)日正式澄清，網傳實驗結果「鉛溶出」超過標準所用的「標準」為飲用水標準，和飲用水水源水質標準不同。而光電板設置於水庫中，適用飲用水水源水質標準，不能以飲用水標準判定。

國環院說明，飲用水水源水質標準指的是未經處理，但即將用作飲用水的水質標準；而飲用水標準則是指經過淨水場處理後，可直接供應給民眾飲用的水質標準。由於水庫中的水還會經過淨水場淨化，才能供應民生用水，應以飲用水水源水質標準判定是否合格。

