網傳「加Line、填資料」應徵跨年晚會工作人員 新竹市政府發聲了

圖為新竹2023年的跨年煙火。（示意圖／報系資料照）

2025年進入倒數2個月，代表各縣市也將開始籌備跨年晚會。近年新竹地區的跨年晚會由新竹縣和新竹市政府輪流主辦，今年交棒新竹市，但活動尚未公布，社群平台就出現「2026大新竹跨年晚會招募工作人員」相關訊息，要求加Line、填資料，引發討論；對此，新竹市政府回應是假的，呼籲民眾不要受騙。

新竹市政府和新竹市文化局日前在官方臉書聲明，近期社群平台上出現冒充官方宣傳「2026大新竹跨年晚會」或招募晚會工作人員的消息，相關內容都不正確，「相關情事已報案，提醒各界請勿持續散布不實資訊」。新竹縣政府也發文宣導，有關應徵「2026大新竹跨年晚會」工作人員，要求加Line和填寫資料，都是假的，請民眾不要加陌生帳號、不要提供個資。

官方聲明也提到，2026大新竹跨年晚會相關活動資訊，除活動主辦方外，官方僅以「新竹市政府」、「新竹縣政府」、「新竹市文化局」、「跟風玩新竹」、「竹縣好好玩」等粉絲專頁與官網公告為準。請民眾務必認明發布帳號，以免誤信錯誤訊息。

有不法人士冒充新竹市政府徵人，在社群上發布新竹跨年晚會徵人的不實訊息。（圖／翻攝自臉書／新竹市政府）

日前社群平台出現有不明帳號貼出徵才訊息，大多主打「跨年雙倍薪資」、「日領4200元」、「可領表演藝人限量簽名周邊」等字眼作為誘因，有的要求加Line報名，或是填寫Google表單，試圖吸引民眾提供個資。相關貼文底下，有不少理智網友提醒，不是官方資訊要小心個資被詐騙，但也有部分民眾留言詢問是否應徵成功。

新竹的公益慈善跨年晚會過去多年由新竹縣政府承辦，2023年在科技界大老提議下，改由新竹縣、市輪流舉辦大新竹跨年晚會。

