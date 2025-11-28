網傳「北榮革命療法讓糖友奇蹟康復」是AI假醫師影片

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「糖尿病是細菌感染，北榮有革命療法讓糖友3個月奇蹟康復」？

AI生成的假醫師影片，宣揚錯誤致病機轉和治療方法

Yuotube近期出現影片宣稱北榮和台大醫院發現糖尿病致病元兇，且以革命性細菌療法可奇蹟治癒。這是AI生成影片，涵蓋大量虛構資訊，北榮與台大均澄清，影片內容不屬實。



ㄧ、經詢問台北榮總和台大醫院，他們均稱網傳影片內容不實。北榮並無發佈網傳所稱「顛覆認知」的糖尿病致病機轉研究；糖尿病的正規療法也沒有「除菌療法」。



二、網傳影片是經由AI生成，以「假醫師」提升可信度。事實上，不管是北榮或台大，都沒有網傳影片裡的「陳志明」醫師。

檢視網傳「陳志明」醫師的頻道和其他衛教影片也可發現，頻道帳號頭貼、封面和影片主講人均稱是「陳志明」，但出現兩個長相截然不同的醫師。



三、新陳代謝醫師表示，近來確實有一些研究觀察到益生菌、腸道菌對血糖控制可能有間接幫助，在人體研究也觀察到正向的證據，但不夠強而有力。考量現行糖尿病藥物已有穩定、顯著的控糖效果，若要以益生菌達到降血糖功能，如果考慮到花費等等，可能不夠實用。



四、台大醫師也指出，益生菌或腸道菌並未成為正式的糖尿病療法。如果民眾對腸道菌潛力有興趣，應該諮詢有從事相關的研究的消化內科醫師，而非自行買藥或聽信網路傳言。



網傳影片以AI假醫生宣揚錯誤的疾病致病機轉及療法，因此為錯誤訊息。

背景

近期有YouTube影片，宣稱台北榮總研究發現，糖尿病的元兇可能不是胰島素阻抗，而是腸道菌失衡引發胰島素阻抗；影片還說有患者接受台大醫院的革命性細菌療法、專業牙周病治療、補充特定益生菌後，奇蹟康復。

該影片發佈頻道名為「陳志明醫師」，影片由一名身著白袍、看似醫療人員的男性主講。

社群平台流傳影片擷圖

查核

查核點一：榮總或台大有革命性的研究或糖尿病治療手段嗎？

北榮與台大均否認網傳影片說法

（一）台北榮民總醫院表示，網傳影片的內容是東拼西湊而來，北榮並沒有陳志明醫師，今年也沒有發表所謂「顛覆認知」的糖尿病致病機轉重磅研究。



（二）台大醫院內科部副主任王景淵受訪也澄清，傳言提到的內容不可信，目前糖尿病的正規療法，並無傳言所稱的「抗菌療法」。

查核點二：網傳影片內容有哪些問題？

影片為AI生成 北榮或台大均查無「陳志明」醫師

（一）檢視網傳影片內容，該名男性自稱為「陳志明」醫師，影片內容也提及台北榮總和台大醫院；但不管是檢視榮總或台大醫院的官網，這兩家醫師都沒有「陳志明」醫師。

（二）另檢視衛生福利部醫事查詢系統，在台灣名為「陳志明」的西醫師共有4位，僅一位執業登記於台北市，且該名醫師專科為「兒科」。另外3名陳志明醫師，則分別在桃園（家醫科醫師）、新北（眼科）、彰化（耳鼻喉科）執業。

（三）以「陳志明」在YouTube平台搜尋，可發現此頻道製作多部有關血糖控制的衛教影片，風格一致，均由「陳志明」醫師講解成功案例，並搭配大量AI生成圖示。

網傳YouTube頻道擷圖

資安院專家協助判讀影片後表示，畫面應該是由一類多模態、音訊驅動的人物動畫生成模型所產生。這類模型可輸入圖片與聲音，自動合成具表情與情感變化的影片與基本的手勢動作。由於屬於生成式模型，影片中可見典型瑕疵，例如聽診器的聽筒與真實的聽診器有些許差異。

專家表示，影片聲音推測由文字轉語音（TTS）系統生成，且當前技術已能將情緒融入聲音，使聽感更接近真人，但仍有破綻，如29秒血糖"180mg/dl"並非慣用的念法；且提到數字時，「10」不是念為「十」，而是念「一零」，也與日常用法有落差。

檢視影片及頻道均可發現，頻道帳號頭貼、封面和影片主講人均稱是「陳志明」，但出現兩個長相截然不同的醫師。從上述跡象都可以判斷影片並不可信。

網傳YouTube頻道擷圖

查核點三：糖尿病的致病機轉，以及和腸道菌的關連性

糖尿病是因胰島素作用異常 不是細菌導致

根據糖尿病關懷基金會的文章，糖尿病一種由於胰島素分泌不足、胰島素作用不足或兩者同時出現，引起高血糖的代謝疾病。自從1997年以來，糖尿病分成三大類: 第1型、第2型和其他型。不同類型的糖尿病，致病原因也不同，但是基本上都有胰島素分泌異常或胰島素作用缺陷，造成葡萄糖及其他代謝異常。

益生菌對血糖控制或有正向影響 但證據不夠強

禾馨民權健康管理診所新陳代謝科主治醫師黃峻偉協助檢視相關文獻後指出，關於益生菌或是腸內菌對血糖控制的影響，目前有觀察到在一些生理層次上，對於血糖或是減重可能有間接幫忙；但是在直接人體研究，目前看來偏正向、但是不夠強而有力。

黃峻偉說，一篇2020年的研究揭示，平均醣化血色素約下降0.33%；不過，一般血糖藥能下降0.5%以上，且最近熱門的糖尿病治療用藥甚至能下降1.5%或2.0%。因此可知，要以益生菌達到降血糖，只能說有正向幫忙，但是不夠好，如果考慮到花費等等，可能不夠實用。

台大內科部副教授王景淵說，近年確實有針對腸道菌與血糖、代謝症候群的相關研究，但並未成為正式的糖尿病療法。如果民眾對腸道菌潛力有興趣，也應該是諮詢有從事相關的研究的消化內科醫師，而非自行買藥或聽信網路傳言。

補充資料

過去科學實證已知 牙周病和糖尿病有密切相關

馬偕醫院口腔醫學部家庭牙醫科主任顏永昇刊登於糖尿病關懷基金會的文章指出，1930年代即發現糖尿病與牙周病有密切關係，且牙周病和糖尿病之間的關係是雙向的，也就是說，糖尿病患者較易有牙周病；而牙周病會使糖尿病的嚴重程度加劇。

顏醫師指出，目前已經有許多研究指出，接受牙周病治療有益於血糖控制。2010年的一篇系統性回顧及整合分析的研究顯示，有接受牙周治療的第二型糖尿病患者，會比沒有接受牙周治療的患者減少0.4%的糖化血色素值；2013年的一篇整合性研究發現，接受牙周治療的第二型糖尿病患者，可有效的降低糖化血色素值和空腹血糖值；2015年的一篇統合性研究也指出，有接受牙周病治療的糖尿病患者，可以在3~4個月內減少平均0.29%的糖化血色素值。由上述研究可以知道，糖尿病患的牙周病如果有接受適當的治療，對於血糖的控制也會有幫助。