網傳「北榮鳳林分院將關閉、40床病人安排轉院」 院長澄清了

近日社群謠傳台北榮總花蓮鳳林分院即將關閉，要把40床的病人轉至玉里分院。對此，台北榮總鳳林、玉里分院院長胡宗明澄清，近期確實有調整病床，但不會拒收病人，部分患者不符合住院條件，院方才會幫忙安排轉院。

近日在Threads上有網友發文，稱經由熟識的醫師打聽，得知「鳳林分院正準備關閉，40床病人要轉回玉里。玉里分院的急性病床因一名醫師離職，關了一些病床，病人的去化速度變慢，而且榮民榮眷優先，最快要等到6月才可能入住。」但院方否認相關說法。

網傳北榮鳳林分院準備關閉，要把40床的病人轉至玉里分院，但院方澄清沒有拒收病人。（翻攝自臺北榮民總醫院鳳林分院臉書）

根據《udn》報導，鳳林、玉里分院院長胡宗明澄清，表示鳳林分院今年起承接衛福部長照相關計畫，設置住宿式長照機構，預計分3年開設病床，陸續會把已經不需治療的慢性病人轉至住宿機構，藉此調整舊有病房。

胡宗明說明，調整病床期間，院方會幫不適合住進住宿機構的病人，安排轉院至玉里分院的病房，目前已陸續轉出。

