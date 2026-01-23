網傳「北榮鳳林分院關40床」 院方澄清：是轉型、非拒收病患

近日社群平台流傳「北榮鳳林分院關閉40床」，台北榮總玉里及鳳林分院院長胡宗明出面澄清，強調醫院絕不會拒收病人。他說明，部分患者因病情不符合住院條件而無法收治，例如嚴重自閉症等需要長期安置的個案，但這並非醫院拒收。

網傳北榮鳳林分院要把40床的病人轉至玉里分院，但院方澄清沒有拒收病人。（圖／臺北榮民總醫院鳳林分院臉書）

社群平台Threads上有討論指出，「鳳林分院正準備關閉，有40床的病人要轉至玉里分院，但玉里分院也因醫師離職而關床，導致病人無法長期入住。」此訊息引發關注。

根據《聯合新聞網》報導，胡宗明表示，鳳林分院病床調整是為承接衛福部長照計畫，將設置住宿式長照機構。該計畫預計分三年開設病床，今年先開設30至40床，明年增加至70床，後年再增加70至80床，總計將達180床。院方會將已不需治療的慢性病人轉至住宿機構，並調整原有病房配置。

根據統計資料，鳳林分院精神病床共有50多床，目前入住患者約40多名。玉里分院的病床數量更多，包括急性病床70張、慢性病床700張，精神護理之家則有500至600張床位。兩院皆屬綜合型地區醫院，同時收治憂鬱症、躁鬱症、思覺失調症等精神疾病住院患者。

根據統計資料，鳳林分院精神病床共有50多床，目前入住患者約40多名。 （示意圖／Pixabay）

胡宗明指出，鳳林分院今年預計有3名新進精神科醫師加入，玉里分院也會有2名新進醫師，分別為家醫科及婦產科，因此不會出現醫師人力不足而關床的狀況。對於不適合住進住宿式機構的病人，院方會協助安排轉院，例如轉至玉里分院社區復健病房等，目前正陸續進行轉出作業。就在記者詢問時，花蓮縣衛生局也向胡宗明詢問並關心醫院病床安排情形。

春節將至，胡宗明說明兩院的開診規劃。鳳林分院今年因應衛福部緩解急診壅塞政策，春節期間會開設內科、外科相關門診。玉里醫院平時門診就醫人數約500至600人，春節期間也有外地遊客及返鄉親友的就醫需求，今年初一開設心臟內科、初三精神科、初五家醫科門診。院方並備有待命醫護人力，若急診出現壅塞情況，將緊急啟動備用門診，協助病人獲得醫療服務。

