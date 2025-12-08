網傳「南迴驛」台東縣府倒貼養護 農業處駁斥：經費運用透明 5

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

有關網傳及報導「南迴驛」營運狀況不佳情況，且近日台東縣多位議員關心南迴驛營運情形及相關預算編列，台東縣政府農業處今（8）日特別澄清，相關說法與現況並不相符，南迴驛的經費運用透明、服務也會持續升級，還請民眾持續支持南迴驛的營運發展；且目前已啟動相關南迴驛周邊交通動線與地標指引改善作業，屆時可望有效提升遊客動線順暢度與帶動觀光。

台東縣府說明，大武之心南迴驛由建物、停車場及公共設施等多個場域所組成，而各區域的營運權責依契約由縣府與委外業者區分負擔；其中，委外廠商負責商業營運區域及廁所的環境清潔管理，至於戶外走道穿堂、行政空間、停車場含植栽及其他與漁港鄰接公共設施，則由縣府負責管理維護。

「並非如外界所稱縣府倒貼養護，此一說法與事實不符，易造成大眾誤解。」台東縣府澄清，縣府每年預算所編列的250萬元管理維護作業預算，支用在包含公共設施及周邊環境清潔的人力費用、公共區域水電費、房屋稅等必要支出，均屬維持場域正常運作不可或缺的經費。此外，預算經費來源全數由南迴驛委外廠商所繳納之租金及權利金收入提撥。

針對外界關切的營運狀況，台東縣府重申，目前委外業者仍持續經營，並依縣府建議調整營運策略，同時積極推動招商。縣府指出，現已有多家來自全台各地的知名伴手禮品牌進駐展售，預期將進一步提升場館吸引力與營運效益。

「縣府將持續投入南迴驛及周邊環境的精進工作，提供更優質的旅遊服務，讓旅客更深刻感受台東的獨特魅力。｣台東縣府也強調，已啟動南迴驛周邊交通動線與地標指引改善作業，相關工程預計於明年初陸續啟動。屆時可望有效提升遊客動線順暢度與停留意願，帶動地方觀光發展與消費動能，進一步強化南迴驛的服務品質與整體觀光價值。

照片來源：台東縣府

