網傳「台中敬老愛心卡可抵19家醫院掛號費」是錯誤資訊

網傳「台中19家醫院可以用敬老愛心卡抵銷掛號費」？

敬老愛心卡無法用於醫院掛號費折抵；若於台中衛生所及合約診所就醫可折抵門診部分負擔50元

發佈：2026-01-08

更新：2026-01-08

報告編號：3971

查核記者：陳偉婷

責任編輯：陳培煌

近期Line群組熱傳，台中敬老愛心卡可折抵19家醫院掛號費，這是錯誤資訊。



台中市政府表示，目前台中市敬老愛心卡每月提供1,000點社福點數，持敬老卡至台中市各區衛生所及合約診所就醫可折抵健保門診基本部分負擔費用50元，並不包含傳言所提的19家醫院免收掛號費。



查核記者詢問中山醫學大學附設醫院，該院也證實並無此服務。



因此網傳「台中敬老愛心卡可抵19家醫院掛號費」為錯誤訊息。

背景

近期Line和臉書等平台熱傳訊息，宣稱台中市有19家醫院可以用敬老愛心卡抵銷掛號費。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：台中市敬老卡可以抵銷醫院掛號費嗎？

台中敬老愛心卡醫療補助不適用醫院

（一）台中市政府8日接受採訪後表示，傳言內容是假訊息。

目前台中市敬老愛心卡每月提供1,000點社福點數，可用於交通、醫療、運動等範疇，其中醫療部分，持敬老卡至台中市各區衛生所及合約診所就醫可折抵健保門診基本部分負擔費用50元，並不包含傳言所提的19家醫院免收掛號費。

另檢視台中市政府衛生局於2024年9月最後更新的資料也可知道，為支持中央醫療政策，落實分級雙向轉診，小病、大病看診所，並由診所依病情需要協助轉診至醫院，因此沒有開放醫院掛號費補助政策。

（二）查核記者實際諮詢傳言提及的中山醫學大學附設醫院，院方指出，醫院並沒有配合敬老愛心卡做掛號費抵銷的服務，傳言是錯誤資訊。