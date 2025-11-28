網傳「台南垃圾場火災有石棉瓦」是缺乏證據的說法

Taiwan FactCheck Center

網傳「台南垃圾場火災，裡面有石棉瓦廢棄物」？

網傳說法源於官員一時口誤，後續已更正正確資訊。

發佈：2025-11-28

更新：2025-11-28

報告編號：3921

查核記者：許雲凱

責任編輯：陳偉婷

台南市烏樹林暫置場堆放風災廢棄物， 11月21日發生火災，持續悶燒多日。近期網路流傳火災現場有石棉瓦廢棄物，會燒出有毒物質。經查，此說法源於環境部長一時口誤的說法，官方資料顯示，火災現場並無石棉瓦。



一、台南市、環境部均已公開說明，烏樹林暫置場廢棄物種類為家具、磚瓦、樹枝等，並無石棉瓦。



台南市環保局受訪表示，石棉瓦廢棄物統一集中在城西掩埋場及新營掩埋場，目前已委託民間業者陸續清運，跟其他垃圾沒有混雜。



二、網傳說法稱消息來源為環境部長彭啟明，他11月24日面對立委林淑芬質詢時一度表示火災案場有石棉瓦。但稍晚立委葉元之再質詢同一議題，彭啟明就已澄清，經查證後，確認該處沒有石棉瓦。



三、台南市環保局表示，已對火場採樣送檢有無石綿纖維，報告出爐會很快公開。



網傳「台南火災現場有石棉瓦」，是片面擷取環境部長口誤說法，且忽視修正後的正確資訊，也沒有提出其他證據佐證火災現場有石棉瓦，網傳說法證據不足。

背景

7月丹娜絲颱風重創台南，產生大量災後廢棄物，部分堆放於烏樹林暫置場。11月21日晚間暫置場發生大火，火勢雖獲控制並未擴大，但仍無法撲滅。多家媒體報導（1、2、3），暫置場連日悶燒臭味飄散，台南市環保局也呼籲，民眾聞到臭味要關閉門窗、減少戶外活動。

近期網路出現多則訊息，聲稱烏樹林暫置場有石棉瓦廢棄物，會燒出有毒物質，吸入可能造成肺癌。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：台南烏樹林垃圾場火災，裡面有大量石棉瓦廢棄物？

台南市、環境部均已澄清為不實訊息，傳言說法來自環境部長口誤，並無其他證據

烏樹林暫置場11月21日發生火災，連日悶燒產生臭味，大約24日網路開始出現暫置場有石棉瓦的言論。

但檢視這些網路傳言，發現多數並無證據，少部分傳言則有提供消息來源，聲稱這個說法來自民進黨立委林淑芬與環境部長彭啟明的質詢內容。

部分網路傳言聲稱「燒石棉瓦」訊息來自立委林淑芬與環境部長的質詢內容

11月24日立法院衛生環境委員會邀請環境部長報告業務，多位立委均有質詢台南烏樹林暫置場火災事件。民進黨立委林淑芬詢問烏樹林暫置場有什麼廢棄物，環境部長彭啟明回答，除了營建廢棄物、垃圾外，「還有石綿瓦」（立院IVOD00:30）。

但稍晚國民黨立委葉元之再質詢同一議題，彭啟明澄清，剛剛經過查證，烏樹林暫置場並沒有石綿瓦，修正稍早說法（立院IVOD06:13）。

事後環境部也發出聲明，強調環境部長已經澄清現場並無石棉瓦，外界不要再引述先前錯誤說法。

台南市府及市長也說明，烏樹林暫置場為廢家具、磚瓦、木材，並無石棉瓦。風災產生的廢棄石棉瓦從未進入烏樹林，呼籲民眾不要傳播不實訊息，以免造成恐慌。

綜合以上查證，網路傳言的依據來自環境部長的口誤，並無其他證據。但當天稍晚環境部長即已修正錯誤說法，澄清烏樹林暫置場並無石棉瓦。後續台南市、環境部也有正式說明，火災現場沒有石棉瓦廢棄物。

台南市府說明：石棉廢棄物堆置於專屬掩埋場，已陸續清運

台南市環保局一般廢棄物管理科長邱瑞基表示，當時風災過後清理廢棄物，就有通知民眾石棉要分類清理，包好後不能跟其他垃圾混雜，之後再以專車清運。因為石棉瓦需先分類以及數量太多，清運速度緩慢，還一度引起民眾抱怨。

邱瑞基說，廢棄石棉瓦是集中放置到城西掩埋場以及新營掩埋場，跟其他垃圾沒有混雜，目前委託合格民間業者陸續清運。

邱瑞基解釋，發生火災的烏樹林暫置場主要是拆除的廢棄物如家具、磚塊等，也有一些樹枝，並沒有石棉瓦。也已經對火場採樣送檢，報告出爐會很快公開，證明沒有石棉瓦存在，讓民眾安心。