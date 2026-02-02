網傳「台灣女孩在烏克蘭地鐵」是AI生成圖

Taiwan FactCheck Center

網傳圖片「一名女子在烏克蘭地鐵內，其行李箱貼有 Taiwan is NOT CHINA 貼紙」？

這是AI生成畫面

發佈：2026-02-02

更新：2026-02-02

報告編號：4005

特約查核記者：陳培煌

責任編輯：陳偉婷

發佈：2026-02-02

報告編號：4005

特約查核記者：陳培煌、責任編輯：陳偉婷

近日網路社群及媒體報導一張照片，聲稱「一名女子在烏克蘭基輔地鐵內，其行李箱貼著 Taiwan is NOT CHINA 貼紙」。這是AI生成圖片，不是真實照片。



一、在台韓籍烏克蘭人申武松表示，網傳圖片背景的地鐵路線圖與真實基輔地鐵路網不同，圖片可能是AI生成。



二、比對基輔市政府官方觀光指南資訊，網傳圖片地鐵路線分布確實與官方版本不符，且還出現文法錯誤的狀況。行李箱上的標語貼紙異常平滑，未隨行李箱表面的凹槽紋理產生形變或褶皺，不具備立體物件應有的物理質感，呈現明顯AI生成圖片的特徵。

另透過AI偵測工具「Is it AI?」與「Hive Moderation」分析，顯示傳言圖片極可能由AI生成。



三、資安專家提醒，當前AI技術有「偵測落後於生成」的挑戰，建議民眾應回歸「反向搜索」與資訊溯源，回歸基礎的資訊溯源與多方查證。



因此，網傳圖片為「AI生成」的誤導訊息。

背景

台灣媒體《三立新聞網》、《民視新聞網》以及《自由時報》等於1月30日報導，引用宣稱旅居日本的烏克蘭網紅Elena Chan社群X帳號「Elena Chan」於1月29日的推文與圖片，在烏克蘭基輔地鐵上，一名女子帶著貼有「Taiwan is NOT CHINA」的行李箱。

廣告 廣告

除了媒體報導，社群平台臉書粉專「中國傻事」也轉發這張圖片，並指出「在烏克蘭的地鐵上，一位氣質出眾的台灣女孩，帶著這個行李箱， 上面寫著『Taiwan is not CHINA』」。該圖片也在其他網路社群Threads、YouTube等處流傳。

媒體報導、社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言圖片是真的嗎？

查核記者透過反搜，找到台灣媒體與社群流傳的圖片來自於社群平台X帳號「Elena Chan」於1月29日推文的兩張圖片；該則推文文字為日語「ほんとうですね」，經翻譯後顯示為「真的耶」。

網傳圖片地鐵路線圖與官方版本不符，行李箱貼紙具明顯合成痕跡

（一）烏克蘭之聲創辦人、在台韓籍烏克蘭人申武松（Oleksander Shyn）受訪表示，網傳圖片是AI生成圖片，從傳言圖片女子身後的地鐵路線圖就可以看出來，與真實的基輔地鐵路線圖完全不同。

此外，申武松說，傳言圖片顯示的地鐵寫法有誤，把名詞「基輔」和名詞「地鐵」拼湊在一起。正確的烏克蘭語文法，應該是要將「基輔」轉換成形容詞形式，再來修飾「地鐵」才對。

（二）查核記者檢索烏克蘭地基輔市政府官方觀光指南 (Kyiv Guide)，也可以發現基輔地鐵路線圖分布狀況，與網傳圖片完全不同。

此外，傳言圖片顯示的標語貼紙，看起來就像是「浮」在行李箱上面。正常貼紙如果貼在有凹凸紋路的行李箱上，應該會跟著紋路陷進去或產生皺褶，但這張貼紙卻像一張平整的紙直接浮在表面，沒有立體感，這通常是合成圖片的特徵。

網傳圖片烏克蘭地鐵圖並非烏克蘭基輔地鐵公司營運的地鐵路線圖（事實查核中心製圖）

（三）查核中心透過免費的AI生成圖片檢測網站「Is it AI?」、「Hive Moderation」分析，顯示網傳圖片極可能為AI生成畫面。

傳言圖片經AI工具檢測，顯示極可能為AI生成（紅框為事實查核中心所加）

資安專家：AI生成技術更迭快速，建議回歸「反向搜索」與資訊溯源

國家資通安全研究院研究員戴毓辰表示，面對社群平台流傳的AI生成影像，建議民眾第一步應養成「反向搜索」的習慣。雖然目前部分AI生成圖片仍能透過肉眼察覺破綻，但隨著生成式模型技術的不斷進步，判讀難度正持續提升。

戴毓辰指出，當前AI技術發展存在「偵測落後於生成」的挑戰。由於產業界投入大量資源於開發與優化新模型，而針對新模型的偵測技術，往往須等到影像大量產出後，才能進行針對性的訓練與判讀。這導致在新型模型問世到偵測技術成熟之間，存在一段空窗期，使偵測技術似乎永遠在後方追趕。

戴毓辰提醒，民眾不應過度依賴單一的「AI偵測工具」。在技術持續演進且模型不斷翻新的情況下，僅靠工具判定未必精準，回歸基礎的資訊溯源與多方查證，才是數位時代最可靠的自保之道。