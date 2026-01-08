網傳「台鐵神級票種」影片為混雜真假訊息的AI生成內容

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「台鐵有神級票種，年滿65歲花幾百元5天內無限次搭台鐵」？



AI生成影片混雜真假內容。TR-PASS敬老優惠票最低為1200元

發佈：2026-01-08

更新：2026-01-08

查核記者：許雲凱

責任編輯：陳培煌

記者：許雲凱、責任編輯：陳培煌

近期流傳影片，聲稱台鐵有「神級票種」，年滿65歲花「幾百元」就能5天內無限次搭乘台鐵。經查證，這是AI生成影片，內容真假參雜，並非可信來源。



一、網傳影片說的「台鐵神級票種」，指的是台鐵的「TR-PASS」票券，又分3日券與5日券。年滿65歲民眾可以半價購買，價格分為1200元（3日券）、1600元（5日券），並非影片所說「幾百元」。



二、在有效日期內，「TR-PASS」可以不限次數與區間搭乘台鐵列車，但在台鐵公告「春節疏運期間」必須暫停使用。但網傳影片卻說，春節期間除太魯閣、普悠瑪列車外，其餘都能搭乘；此為錯誤訊息。



三、網傳影片部分為正確資訊，例如搭乘太魯閣、普悠瑪列車須先畫位，否則會加收50%罰款。



四、網傳影片資訊欄標註為「內容經大幅編輯或數位生成」，使用AI生成影像鑑識軟體，也顯示影片極高機率由AI生成。發布影片的YT頻道過去也曾製作AI假影片，並非可信來源。



網傳影片使用AI技術製作，內容真假參雜，例如「TR-PASS」的確可以不限次數與區間使用，但敬老票價最低1200元，非影片所稱「幾百元」，因此為「部分錯誤」訊息。

背景

近期網路流傳影片，聲稱台鐵有「神級票種」，只要年滿65歲花費幾百元，就能無限次搭乘台鐵，實現環島旅遊。

有多個YT頻道發布雷同影片，最多人瀏覽的版本已達22萬次點閱。

多個YT頻道發布雷同影片

查核

查核點：網傳影片所說「台鐵神級票種」內容正確嗎？

稱票價「幾百元」以及春節能使用，都是錯誤資訊

網傳影片說的「台鐵神級票種」，指的是台鐵推出的「TR-PASS」，分成3日券與5日券兩種，旅客在有限期間內，可以不限次數與區間搭乘台鐵列車。另還有推出學生版「TR-PASS」票券，但跟網傳影片所說無關。

檢視台鐵「TR-PASS」使用須知，以及諮詢台鐵服務專線，網傳影片有多處錯誤：

敬老票價格為1200（3日券）、1600元（5日券），並非影片所說「幾百元」

「TR-PASS」3日券票價是2400元，5日券則是3200元，年滿65歲可用半價購買，分別是1200、1600元。除了長輩之外，領有身心障礙證明民眾、未滿12歲兒童都能享有半價優惠。

網傳影片標題說年滿65歲花「幾百元」可以無限次搭乘，內容說3日券敬老票900元、5日券票價1200元，全是錯誤訊息。

台鐵服務專線人員解釋，影片說的是過去票價，自從2025年6月23日台鐵調漲票價，已改成現行價格。專線人員也提醒，要購買敬老票，旅客要攜帶身分證或健保卡等可以證明出生日期的證件。

「TR-PASS」敬老優惠票是1200、1600元／來源：台鐵官網「TR-PASS使用須知」

「TR-PASS」春節期間不能使用，影片傳達錯誤訊息

「TR-PASS」規定，購買後要在30天內啟用，且日期必須連續，譬如3日券要在1月1日至3日使用，不能「跳選」日期。此外也規定，在台鐵公告「春節疏運期間」要暫停使用。

但網傳影片卻說在春節期間，除了太魯閣、普悠瑪不能搭乘，其餘車種都可搭乘。這是錯誤訊息，在春節期間，不論台鐵任何列車，都無法使用「TR-PASS」。

台鐵服務專線人員說明，以2026年來說，春節疏運期間已公告為2月14日至22日，在這時間無法使用「TR-PASS」。

「TR-PASS」春節疏運期間暫停使用／來源：台鐵官網「TR-PASS使用須知」

網傳影片極高機率為AI生成

網傳影片資訊欄註明「聲音或影像經過大幅編輯或為數位生成」，使用AI生成影像鑑識軟體「Hive moderation」檢測也發現，網傳影片有極高機率為AI生成，可研判網傳影片為AI生成。

網傳影片資訊欄註明聲音、影像經大幅編輯或數位生成

AI生成影像鑑識軟體「Hive moderation」檢測，網傳影片有99%機率為AI生成。

網傳影片真假參雜，並非可信來源

網傳影片描述台鐵「TR-PASS」使用方式，其中部分描述正確，例如可以不限次數與區間使用，搭乘太魯閣、普悠瑪列車需先畫位，否則會加收50%罰款。

但影片資訊真假參半，典型例子就是敬老票的確能半價購買，但影片卻提供舊價格資訊，還在標題稱「幾百元」就能購買，以錯誤訊息吸引點閱。查核中心也發現，此類AI生成影片，時常提供過時資訊造成誤導，例如宣稱無照駕駛罰鍰為2萬4千元，事實上去年就已修法提高。

發布網傳影片的YT頻道，時常製作長輩關心的議題影片，例如敬老卡福利、駕照年限、醫療等，過去曾聲稱台鐵新規定有5大隱藏福利，查核中心已確認為假訊息。

綜合來說，這類影片是以AI技術大量製作，內容夾雜錯誤資訊，發布者不是政府或台鐵相關機構，並非可信來源。