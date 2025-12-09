網傳「噎到時舉手自救」拼接自2020年舊謠言，是無效方法

Taiwan FactCheck Center

網傳「噎到、落枕、抽筋、腳麻，4個救命方法」？

無效方法，拼接2020年舊謠言而成

發佈：2025-12-09

報告編號：3931

查核記者：曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

近期網路流傳「噎到、落枕、抽筋、腳麻時的4個救命方法」；經查證，網傳說法拼接自2020年流傳的兩則舊謠言，內容均為錯誤的無效方法。



一、查核中心比對傳言內容後發現，傳言拼接自2020年的兩則舊謠言，且內容經查證均缺乏科學根據，為錯誤訊息。



專家表示，單純把手舉高無法排除卡在呼吸道的異物。若病患能發出聲音代表為部分阻塞，可嘗試用力咳出；若是完全阻塞，應由旁人進行哈姆立克法協助排除異物。



此外，落枕多由頸部肌肉緊繃引起，應熱敷或調整睡姿；抽筋是肌肉強力收縮所致，可休息、伸展或補充電解質；腳麻則可能與腰椎問題或慢性病有關，應就醫確認原因，甩手無助改善。



二、傳言將兩則舊謠言重新拼貼後散布，並新增「護頸枕」、「防噎儀」等商品連結，疑似藉錯誤訊息進行商品銷售與營利。



因此，傳言為「錯誤」訊息。

背景

近期社群平台流傳「噎到、落枕、抽筋、腳麻」等4種情境的自救及舒緩方法，包括舉手、按摩旋轉腳姆趾、甩手掌等，並附上護頸枕、防噎儀等商品的線上購買連結。

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言內容是真的嗎？

（一）查核中心檢視傳言內容，發現傳言前半段「奶奶吃果凍噎到、孫子教奶奶舉手救命」描述，為挪用自2020年5月流傳的「舉手不是投降而是救命」傳言，當時查核中心已查證此為錯誤訊息。

當時受訪的急診科醫師李彬州表示，單純把手舉高無法排除卡在呼吸道的食物。一般來講，醫師會看病患能不能發出聲音，如果能發出聲音代表是「部分阻塞」，會鼓勵病人努力咳嗽，把食物咳出來；如果是「完全阻塞」，則需要旁人透過哈姆立克法將阻塞的食物排除。

（二）至於傳言後半段如「落枕時按摩旋轉腳姆趾」、「腳抽筋舉起手」、「腳麻甩手掌」等內容，則是擷取自2020年8月流傳的「聯合國華人友好協會秘書長查爾斯博士提醒」傳言，查核中心也已證實均無科學根據。

老人醫學科醫師黃柏堯受訪時表示，網傳按摩旋轉腳姆趾的方法無法改善落枕。落枕是因頸部維持同一個姿勢太久，導致肌肉緊繃，一般建議民眾可熱敷加速血液循環，以改善不適症狀；如果是枕頭高度不適合或睡姿所致，則建議找醫師諮詢。

網傳抽筋時舉手方法也沒有舒緩效果，黃柏堯指出，抽筋是因肌肉持續性強力地收縮導致，若是運動後導致的抽筋，建議民眾不要出力，先躺下休息，或可將肌肉往反方向伸展，補充電解質等。

而甩手能改善腳麻一說，黃柏堯也表示無效，且腳麻症狀代表患者可能有腰椎神經突出、脊椎退化等腰部問題，或是有糖尿病等長期慢性病所致。當腳麻的症狀不容易消失時，民眾應就醫了解造成腳麻的確切原因為何者。

（三）查核中心發現，此傳言除了將2020年兩個舊謠言重新拼接流傳外，還在內文新增「防落枕護頸止鼾枕」、「防噎儀」等商品購買連結，可能是為了販售營利。