網傳「大量500元假鈔流竄市場」 央行說話了：3招辨真偽

500元鈔票。資料照



最近在LINE等社群平台流傳「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」，甚至還有真鈔、假鈔對比圖片。對此，台灣事實查核中心向中央銀行、刑事警察局查證，證實相關說法為錯誤訊息，近期偽鈔流通並無異常狀況，網路上的圖片已流傳多年。

網路盛傳500元假鈔在市場流竄，還附上對比圖。翻攝台灣事實查核中心

事實查核中心指出，傳言使用的真假鈔比對圖片，其實在2020年、2022年都流傳過。2022年曾採訪刑事局、央行，確認當時並無這類型假鈔流傳。

查核中心12月17日向央行查證，央行表示，近來500元偽鈔的流通率均無異常，再看網傳圖片中的「假鈔」序號，發現近半年並無類似案例，研判網傳圖片可能是舊圖重發；刑事局於12月16日受訪時也說，該圖片是舊圖片，如今又被拿出來重新流傳，「整個市場幾乎都用500元假鈔」的說法不符事實。

至於如何辨識鈔票真偽？網路傳言宣稱「右中左下均有500圖樣」才是真鈔，央行則強調，偽鈔樣態多元，單靠某一特徵判斷容易上當，原則上可以把握3個方向：看一看、摸一摸、轉一轉。

所謂「看一看」指的是看500元鈔票正面左側空白處是否有竹子圖案及「500」數字。而鈔券正面右下角有條狀的連續花紋圖案，轉動紙鈔檢視時，也會浮現「500」數字。

500元鈔票分辨方式「看一看」。翻攝中央銀行券幣數位博物館

「摸一摸」則是紙鈔共有6處凹版印刷，可用手摸到凸起觸感，以500元為例，分別在正面左上角、左下角的「500」數字、左側「浮凸點」、上側「中華民國 中央銀行」、右下角「伍佰圓」國字及背面的「伍佰元」字樣，都採凹版印刷。

500元鈔票分辨方式「摸一摸」。翻攝中央銀行券幣數位博物館

500元鈔票分辨方式「摸一摸」。翻攝中央銀行券幣數位博物館

「轉一轉」是指紙鈔正面左下角、背面左上角的「500」數字使用特殊油墨印製，輕轉鈔券角度，面額數字由金色變綠色。正面右側的條狀光影變化箔膜，轉動時也會呈現七彩光影變化。背面中間右側的「窗式光影變化安全線」，輕轉呈現七彩光影變化，並有透光的「500」字樣。

500元鈔票分辨方式「轉一轉」。翻攝中央銀行券幣數位博物館

500元鈔票分辨方式「轉一轉」。翻攝中央銀行券幣數位博物館

