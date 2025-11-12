網傳「太子集團」陳志落網！中國卻突為詐騙巨頭辯護 稱美國「黑吃黑」
[Newtalk新聞] 國際犯罪組織「太子集團」控股與其首腦陳志，目前正受到美國司法部與財政部聯手各國組織的全球追查，X 帳號 All over again 表示，陳志已在柬埔寨落網，但此訊息尚待證實。目前美國已凍結陳志價值 150 億美元的比特幣資產，英國、新加坡和台灣也展開各自的調查行動。但就在這時，中國出人意料地，跳出來指稱美國以前搞「國際駭客組織」竊取陳志的比特幣，將其稱為「黑吃黑」行動。
中國《國家計算機病毒應急處理中心》近日在微信公眾號上表示，中國與伊朗運營的 LuBian 比特幣礦池，於 2020 年 12 月 29 日發生一起大規模駭客攻擊，造成 12.7 萬枚比特幣被攻擊者竊取——其為陳志所持有。
雖然太子集團涉及主導 10 個以上的詐騙園區，實行性剝削、洗錢、強迫勞動、酷刑和網路詐騙等犯罪活動，但其表面上是個主營房地產開發、金融服務的大企業，這筆比特幣是否為不法所得仍有待商榷。
該文章表示案發後，陳志及「太子集團」曾多次嘗試聯繫駭客，表示願意支付贖金，但未獲回應。這些比特幣自從被竊後，4 年時間皆未有移動，不似一般駭客的作法。文內指控，美國政府今年 10 月聲稱凍結的陳志比特幣資產中，就包含了 2020 年盜走的這一部分。
網路上流傳一種說法，便是太子集團案雖有不少中國人受害，但背後其實是中國政府的某種「白手套」，用以掩護行動。X 帳號《王局拍案》便認為，中國竟幫詐騙集團喊冤，若將北京與「太子集團」的說法放在一起看，像極了「雙人舞」。
