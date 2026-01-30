網傳「屏東藍色香蕉」影片為AI生成，非真實品種

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「屏東藍色香蕉，顏色超不科學」？

這不是真實香蕉品種，而是AI生成影像

發佈：2026-01-30

更新：2026-01-30

報告編號：4001

查核記者：曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

近日網路流傳影片聲稱屏東農民種出巨型深藍色香蕉；經查證，這是AI生成的虛構影片，實際上並沒有網傳影片裡的香蕉品種。



一、台灣香蕉研究所表示，雖有名為「爪哇藍蕉（Blue Java）」的香蕉品種，但其果皮僅在未成熟時呈現偏灰藍、藍灰色調，成熟後仍會轉為黃色，外觀與網傳影片明顯不符。



由於網傳影片誤導民眾以為台灣有此品系，近日香蕉研究所售苗與技術服務窗口接獲大量詢問「藍色香蕉」栽培與購苗，顯示虛假影片已影響產地端。



香蕉研究所也在臉書粉專說明，真正的新品種會有可追溯的育成背景與供苗管道，不會僅透過短影音突然出現。



二、查核中心檢視網傳影片發布帳號，發現與多支虛構內容影片出自同一創作者。查核中心也透過多種AI偵測工具檢測，結果顯示網傳影片有極高機率為AI生成，並非真實影像。



因此，網傳影片為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

近日影音分享平台熱傳一段短影音，聲稱屏東農民種出一種巨型藍色香蕉。許多網友紛紛留言「應該是從苗株染色而成」、「用藥水種出來的」、「藍色香蕉叫做爪哇藍蕉」、「希望市面上有賣」、「改良品少吃」等。

影音平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片是真的嗎？

網傳「巨型深藍色香蕉」品種並不存在

台灣香蕉研究所技術服務組主任廖治榮表示，網傳影片裡的藍色香蕉尺寸大、顏色深藍且飽和，但實際上並無這種香蕉品種，網傳影片內容為虛構。

廖治榮說明，確實有一種香蕉品種叫做「爪哇藍蕉（Blue Java）」，其果皮帶蠟粉時會呈現偏灰藍、藍灰色調，但這種「藍」多出現在未成熟果期，成熟後果皮仍會轉為黃色，外觀與網傳影片裡呈現的深藍色香蕉差距很大。

廖治榮表示，網傳影片容易讓民眾誤以為台灣現地真的有此品系，甚至開始詢問購苗與栽培，例如香蕉研究所的售苗與技術服務窗口，均接到農民與民眾大量來電詢問「想種藍色香蕉」或想直接購買「藍蕉苗」，顯示這類內容已對產地端造成實際影響。

香蕉研究所臉書粉專也貼文澄清，網傳巨型藍色香蕉影片應為AI生成，並非真實品種。香蕉研究所提醒，真正的新品種通常會有可追溯的育成背景、品種來源與合理的供苗管道，不會只靠一支短影音就突然「空降」而來，民眾在購買蕉苗、投入栽培前，應先把資訊查清楚，才能避免受騙。

網傳影片為AI生成的虛假影像

查核中心檢視發布巨型藍色香蕉影片的TikTok用戶，發現與上傳「台中餐廳烤豬復活」影片者為同一人。該用戶自稱為創意影像內容創作者，專門製作各種新奇趣味短片。

另外，查核中心也利用Hive Moderation、Was it AI、Decopy AI等線上AI偵測工具檢測網傳影片，發現網傳影片有極高機率為AI生成，並非真實影像。