網傳「市場幾乎都在用500假鈔」 真相曝光3口訣辨真假

近期Line及社群平台流傳訊息稱「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」。

近期Line及社群平台流傳訊息稱「500元假鈔已上市，市場幾乎都在用」，還附上真偽鈔對比圖的訊息，引發瘋傳。對此，事實查核中心指出，經中央銀行與刑事局查核，證實假鈔說法為錯誤訊息，網傳圖片其實已流傳多年，且近期偽鈔流通率也無異常。

央行說明如何辨識紙鈔真偽口訣「看一看」「摸一摸」「轉一轉」。（翻攝自中央銀行券幣數位博物館）

央行說明如何辨識紙鈔真偽口訣「看一看」「摸一摸」「轉一轉」。（翻攝自中央銀行券幣數位博物館）

近期社群平台流傳一張500元紙鈔對比圖，稱網傳圖片上方是真鈔、下方是假鈔，要據紙鈔右中左下均有500圖樣進行判斷，「整個市場幾乎都用500元假鈔一定要小心看」。然而查核中心檢視發現，傳言使用的真假鈔對比圖，其實早於2020年、2022年就有出現過，當時央行與刑事局確認並無這類型假鈔流傳。

央行說明如何辨識紙鈔真偽口訣「看一看」「摸一摸」「轉一轉」。（翻攝自中央銀行券幣數位博物館）

中央銀行指出，近半年並未發現與網傳圖片序號相符的偽鈔案例，500元紙鈔的偽鈔流通情形也無明顯異常網，網傳圖片很可能是過時圖片，與近期無關。刑事局則表示，該張圖片其實已在網路流傳多年，近期被重新翻出轉傳，與「新一波假鈔流入市場」的說法不符，目前並未接獲相關新型偽鈔通報。

央行說明如何辨識紙鈔真偽口訣「看一看」「摸一摸」「轉一轉」。（翻攝自中央銀行券幣數位博物館）

至於如何分辨假鈔？央行強調偽鈔樣態多元，不建議僅依單一特徵判斷，辨識紙鈔真偽最主要方式為3口訣「看一看、摸一摸、轉一轉」，包含檢視浮水印、觸摸字樣是否凸起，以及轉動紙鈔觀察500面額數字是否由金色變綠色，才能提高判別準確度。

