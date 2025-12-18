網傳「市場流竄500元假鈔」 事實查核中心：假訊息

近日社群平台流傳有新型500元假鈔在市場流竄，提醒婆媽們買菜要注意，甚至出現一張真、假鈔對比圖。對此，事實查核中心指出，此為假訊息，央行及刑事局都強調目前沒有此假鈔在市面上流傳。

網路流傳「500元假鈔」流竄市場， 事實查核中心指出 是假消息 。（圖／翻攝自 事實查核中心官網 ）

事實查核中心17日指出，傳言使用的真假鈔比對圖片其實在2020年、2022年都曾流傳過。過去在2022年曾採訪刑事局、央行發行局，確認當時並無這類型假鈔流傳。央行也表示，500元偽鈔的流通率均無異常，進一步確認「假鈔」序號，近半年並無這類假鈔流傳，網傳圖片很可能是過時圖片，與近期無關。

廣告 廣告

事實上，中央銀行針對500元鈔票的防偽特徵提供辨識方法，真鈔正面為少棒運動圖案，背面為大霸尖山及梅花鹿，迎光時可見竹子及500的透視水印。此外，輕轉鈔票時，正面左下角的面額數字會呈現金色到綠色的變化效果，同時窗式光影變化安全線會出現七彩光影及500字樣，以15度角側視還可見500隱藏字。

延伸閱讀

捐80億歐元換蕭美琴演講！造謠男子北院裁定不罰

青山王神轎後神秘隊伍曝光 還願將腳默默跟隨九年

低頭族快看！專家揭手機出現「5大警訊」該換了