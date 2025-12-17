網傳「市面大量流通500假鈔」是引人恐慌的錯誤訊息

Taiwan FactCheck Center

網傳「500假鈔已上市，右中左下均有500圖樣才是真鈔，現在整個市場幾乎都用假鈔」？

近期偽鈔流通率無異常。辨認紙鈔真偽，可「看一看、摸一摸、轉一轉」

近期Line及社群平台流傳訊息稱「五百元假鈔已上市，市場幾乎都在用」；這是錯誤訊息。



一、央行指出，近半年均無網傳圖片序號的偽鈔案例，近期偽鈔流通率也無異常。



二、網傳偽鈔圖片在2020年、2022年都曾流傳過。刑事局表示，網傳圖片其實已流傳多年，並不符合近期出現新假鈔說辭。



三、偽鈔樣態多元，著重的點各有不同，不建議僅憑網傳「右中左下均有500圖樣」進行判斷。應掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」三口訣，如檢視紙鈔空白處的浮出字樣、摸紙鈔上字樣的是否凸起、轉動紙鈔檢視條狀箔膜的光影變化。



傳言教導民眾辨識偽鈔，並稱「市場幾乎都在用」；但近期偽鈔率並無異常，且辨識技巧也不宜只靠單一特徵，傳言說法為易生誤解的「錯誤」訊息。

背景

近期社群平台及通訊軟體流傳一張伍佰圓紙鈔對比圖，指出網傳圖片上方是真鈔、下方是假鈔，要根據紙鈔右中左下均有500圖樣進行判斷，並稱「整個市場幾乎都用500元假鈔一定要小心看」。

社群平台、通訊軟體流傳訊息擷圖

查核

查核點一、近期否有相關事件？

近半年無網傳序號偽鈔流傳

查核中心檢視傳言，發現傳言使用的真假鈔比對圖片其實在2020年、2022年都曾流傳過。過去在2022年曾採訪刑事局、央行發行局，確認當時並無這類型假鈔流傳。

查核中心12月17日採訪央行，央行表示，500元偽鈔的流通率均無異常。進一步確認「假鈔」序號，近半年並無這類假鈔流傳。網傳圖片很可能是過時圖片，與近期無關。

查核中心12月16日採訪內政部刑事警察局。刑事局表示，網傳圖片其實是流傳多年的舊圖片，現在又被拿出來重新流傳，並不符合近期出現新假鈔說辭。

查核點二、是否能依照「右中左下均有500圖樣才是真鈔」作為辨識假鈔方法？

辨識紙鈔真偽應把握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」口訣

（一）央行指出，不建議單以傳言所述「右中左下均有500圖樣才是真鈔」進行判斷。

假鈔樣態多元，著重的點各有不同，有的會著重於光影變化箔膜(OVD)、水印或隱藏字等，民眾若處於市場天色昏暗或是較繁忙時可能不甚留意，不過把握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」原則上應都能辨認。平時央行接獲偽鈔特殊案例，也會請印製廠進一步分析，檢警協助加強查緝、宣導工作。

（二）查核中心曾就過去流傳的版本「紙鈔右側的『圓』字如被條狀箔膜擋住，就是假鈔」採訪央行和郵幣社業者。

央行指出，從國外進口空白紙鈔時，紙鈔右側的條狀箔膜就已先印製在上，在國內印製紙鈔時，會再把字體、花紋印製上去。因此字體會在最上層，並不會被條狀箔膜擋住。不過，假鈔也可能會將字體偽製在箔膜之上，讓民眾誤信為真，因此，不建議民眾以「紙鈔的字體是否被擋住」判別是否是假鈔的唯一標準。

郵幣社業者指出，紙鈔字體會在條狀箔膜上方，但難以保證每張鈔票的印刷品質及磨損程度，因此，並不會以「字體是否被箔膜擋住」作為判斷的唯一標準。業者補充，網傳的照片過去有在網路上看過，但目前實際上並沒有收到過這樣的紙鈔。

（三）過去也曾有媒體報導（1，2）紙鈔因清洗衣物或接觸強酸強鹼造成磨損，使條狀箔膜部分或全部脫落。若僅採用字體是否在條狀箔膜之上觀察，可能會影響判讀。

綜上所述，辨識紙鈔真偽最主要方式為三口訣：「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」。不建議單以「右中左下均有500圖樣才是真鈔」作為單一判斷標準。

補充資料

紙鈔辨識三口訣

看一看

以五百元面額紙鈔為例，可先看紙鈔正面左側空白處是否有竹子圖案及「500」數字。而鈔券正面右下角有條狀的連續花紋圖案，轉動紙鈔檢視時，也會浮現「500」數字。

伍佰元鈔票辨認方法「看一看」／擷自中央銀行券幣數位博物館

摸一摸

紙鈔共有6處採凹版印刷，用手觸摸可感覺凸起觸感。

分別在正面左上角、左下角的「500」數字、左側「浮凸點」、上側「中華民國 中央銀行」、右下角「伍佰圓」國字及背面的「伍佰元」字樣，都採凹版印刷。

伍佰元鈔票辨認方法「摸一摸」／擷自中央銀行券幣數位博物館

轉一轉

紙鈔正面左下角、背面左上角的「500」數字使用特殊油墨印製，輕轉鈔券角度，面額數字由金色變綠色。

正面右側的條狀光影變化箔膜，轉動時也會呈現七彩光影變化。背面中間右側的「窗式光影變化安全線」，輕轉呈現七彩光影變化，並有透光的「500」字樣。