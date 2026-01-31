網傳「張又俠致習近平公開信」瘋傳 矢板明夫直指漏洞百出：明顯偽造

日本資深媒體人 矢板明夫 於臉書發文指出，網傳署名「張又俠致習近平公開信」內容漏洞百出，缺乏基本事實依據，明顯並非當事人所寫。 圖：翻攝自矢板明夫俱樂部臉書

[Newtalk新聞] 近日網路流傳一封署名為「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，內容在華語圈迅速擴散，甚至被部分媒體引用為「內幕材料」。對此，日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文直言，該文本無論從內容、邏輯或基本事實來看，都經不起檢驗，明顯並非出自當事人之手。

矢板明夫指出，這封信最大的問題，在於完全看不到任何「內部視角」。文中談及的黨內鬥爭、軍隊清洗、六四事件等，皆是多年來海外華人圈反覆討論的老話題，充其量只是外界「管中窺豹」的拼湊材料。若真是長年身居高位、且與習近平私交甚深的軍中元老所寫，不可能如此膚淺，直白來說，任何長期關注中國政治的評論者都寫得出來，完全不像「當事人親筆」。

他進一步分析，全文邏輯混亂、缺乏明確目的。若真是出於特殊政治情境下的公開信，理應有清楚訴求，無論是自辯、對黨內同道表態，或留給歷史的政治宣言，但這封長文卻在「軍委主席負責制」、批評鄧小平，乃至「不應該打台灣」等議題間反覆跳躍，前後毫無脈絡，既不像申辯書，也不像政治宣言，更不符合一名老練政治軍事人物的書寫水準。

其中最荒謬之處，矢板明夫點名是談及台灣的段落。文中稱張又俠聽了劉亞洲的分析後，才驚覺攻台困難「嚇出一身冷汗」。他直言，張又俠出身戰場，是研究如何打仗的職業軍人，這樣的說法等於承認自己長年軍事專業不如一名寫文章的人，在邏輯上根本說不通。

此外，信中一句「畢竟我們是同一個大院長大的好兄弟」，更被矢板明夫視為致命破綻。他指出，張又俠之父張宗遜於1950年代任解放軍副總參謀長，張又俠應是在宣武區總參大院成長；而 習近平之父習仲勳早在1949年後即脫離軍職，居住於東城區南鑼鼓巷雨兒胡同，習近平並非在軍隊大院長大，相關記載在多份回憶錄與公開報導中均可查證，2014年他本人也曾回訪雨兒胡同。

矢板明夫強調，綜合資訊來源、邏輯結構與基本事實判斷，這封所謂的「公開信」難以成立，更像是借名發聲的拼湊文本，而非當事人的自述。他呼籲，面對此類內容，應保持理性判讀，避免再度擴散，才是對讀者負責的態度。

