網傳「張又俠致習近平的信」是偽造？專家：談台灣那段最荒謬

中國國家主席習近平大力整肅內部，多位解放軍高層接連落馬，包括中央軍委副主席張又俠也難逃這波清洗；隨後網路流傳一封聲稱「張又俠寫給習近平的信」，內容涉及多項權鬥內幕，並提及若遭習近平下令逮捕、請媒體對外公開，震撼各界。不過，資深媒體人矢板明夫直言，光看1句就可以直接宣判是偽造，「其中最荒謬的，正是談到台灣的那一段」。

任何人都寫得出來？全是老話題「0內部視角」

近日1封聲稱張又俠寫給習近平的公開信，迅速在華語圈擴散。不過矢板明夫直言，稍作分析就可發現明顯內容粗糙、經不起推敲。他列出4大漏洞，首先最大問題在於「沒有真正的內部視角」，信中內容幾乎都是海外華人圈反覆討論的老話題，包括黨內鬥爭、軍隊清洗，到徐勤先、六四等問題，全部都是外界「管中窺豹」式的材料。他認為，如果真是一位長年身居高位、又與習近平私交甚深的軍中元老所寫，內容不可能如此膚淺，「說的直白一點，這樣的文章，任何一個長期關注中國政治的評論者都寫得出來，根本不像『當事人親筆』」。\

網傳「張又俠寫給習近平的信」是偽造？專家曝4破綻：談到台灣那1段最荒謬

矢板明夫認為，新件內容毫無邏輯，不像是1名中共高層所寫。（圖／美聯社提供）

千字文邏輯混亂！不像張又俠「政治遺言」

再來，矢板明夫點出「全文邏輯混亂」，若張又俠真的寫下「政治遺言」，必然有明確目的，「要麼是為自己辯冤，要麼是向黨內同道、國際社會或後世表態。但這封長達數千字的信，卻完全沒有焦點。」像是一時糾纏於「軍委主席負責制」的概念，一時又無端痛罵鄧小平，接著又突然跳到「不應該打台灣」，前後毫無脈絡，「既不像申辯書，也不像政治宣言，更不像留給歷史的自述，實在不符合一位老練政治軍事人物的水準」。

談到台灣最荒謬！專家：嚇出一身冷汗？

「其中最荒謬的，正是談到台灣的那一段。」矢板明夫指出，張又俠是從戰場上走出來的職業軍人，一輩子研究的是如何打仗；劉亞洲則是軍旅作家，靠大量採訪這些實戰將領才能寫出文章。結果信中卻說，張又俠是聽了劉亞洲的分析後，才驚覺攻台困難「嚇出一身冷汗」，這等於變相承認自己長年軍事專業不如一名寫文章的人，這在邏輯上根本說不通。

全信這1句成致命硬傷！他直接宣判是偽造

最後，矢板明夫點出致命硬傷，正是「畢竟我們是同一個大院長大的好兄弟」，光這1句就可宣判是偽造信。張又俠的父親在1950年代曾任解放軍副總參謀長，應是在宣武區的總參大院中長大；但習近平父親1949年後已脫離軍職，擔任黨的宣傳部長，分配的住所是在東城區南鑼鼓巷雨兒胡同，「所以，習近平並不是在軍隊大院裡長大，而是在胡同環境中成長」，這點在多份回憶錄與公開報導都有記載，他本人2014年還曾回訪該地。綜合以上幾點，矢板明夫認為，這封信「更像是一篇借名發聲的拼湊文本，而非當事人的自述」，呼籲外界理性判讀、避免再度擴散。





