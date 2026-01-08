網傳「彈指法強化心臟」缺乏科學根據

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「每天1分鐘用左手大拇指和中指彈指，讓心臟更有力」？

網傳做法缺乏實證醫學依據，中醫也無此保健法

發佈：2026-01-08

更新：2026-01-08

報告編號：3973

查核記者：曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

發佈：2026-01-08

報告編號：3973

記者：曾慧雯、責任編輯：陳偉婷

近日網路流傳「大拇指和中指彈指可強化心血管」說法；經查證，這是缺乏科學根據的做法，中醫也沒有利用「彈指」強化心血管的保健法。



一、中醫師表示，中醫並沒有用「彈指」來保養心臟的做法。中指有個「中衝穴」位於心包經上，但其位置無法靠彈指刺激，且穴位也有一定深度，網傳做法並不可行。



二、心臟科醫師表示，醫學上並無「彈指可讓心臟更有力」的說法，傳言缺乏科學根據。



因此，傳言為「錯誤」訊息。

背景

近日網路流傳一段影片，稱每天花1分鐘用左手大拇指與中指「彈指」，就可以刺激心經、活絡血液循環，讓心臟更有力。

廣告 廣告

社群平台流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片的說法是真的嗎？

（一）查核中心採訪椿萱堂中醫診所院長黃馨儀。黃馨儀表示，中醫沒有用「彈指」來保養心臟的做法；「心經」位於小指，「心包經」的中衝穴則位於中指末節尖端中央，但其位置並非網傳影片中的彈指動作可刺激到，穴位也有深度，實務上並不可行。

黃馨儀指出，除了拍打按摩心包經（例如按摩腋下），注意保暖、適當運動也是保養心血管的方法。

（二）振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群表示，醫學上並無「彈指可讓心臟更有力」的說法，傳言缺乏科學根據。