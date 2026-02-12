網傳「指甲豎線是大病徵兆」為誤導訊息
網傳圖片「指甲豎線是大病徵兆」？
這是指甲老化現線，無法單靠指甲橫豎紋斷定生病
更新：2026-02-12
報告編號：4023
特約查核記者：蔡雯如
責任編輯：陳偉婷
近期社群有傳言宣稱，指甲出現豎線是大病徵兆，只要平日多吃2種水果，3天就可排清20年肝臟和腎臟毒素。經查，網傳圖片是指甲正常的老化現象，不是大病徵兆。營養師也指出，目前沒有研究證實食用某一種食物就能保護腎臟或改善腎功能。
一、傳言所提供的連結，並無提供可信來源，而是看不出網站經營者、看不出撰稿者的內容農場，可信度存疑。
二、皮膚科醫師指出，傳言圖片為指甲老化現象，不像有營養素缺乏或肝腎功能異常。通常指甲紋路是豎紋，垂直分布呈規律、密集，跟指甲老化較有關係，若指甲表面可摳出薄片則與表面乾燥有關係。
醫師提醒，若指甲出現異常的橫紋，且有形狀和顏色變化，應注意身體狀況。
三、營養師指出，影片所指5種食物不一定有助於預防腎臟疾病，且目前未有研究證實食用某一種食物能保護腎臟或改善腎功能。民眾只要吃天然食物、少吃加工食品、控制鹽分，維持均衡飲食，就能護腎。
網傳說法出自內容農場、沒有可信來源，且誇大不實，容易引人誤解造成恐慌，因此為錯誤訊息。
背景
近期社群有傳言宣稱，「指甲豎線竟是大病徵兆」，平時多吃2種水果，3天就可排清20年肝臟和腎臟毒素，但傳言連結內並未多提是哪2種水果，而是聲稱平日多吃蔓越莓、西瓜、蘆筍、芹菜、南瓜子等食物有助護腎。
查核
查核點：網傳圖片的指甲豎線，是大病徵兆嗎？
網傳說法出自內容農場 可信度存疑
檢視網傳說法提供的連結，並非新聞媒體或可信的網站，而是看不出經營者、也沒有標註撰稿人的「內容農場」，相關說法也均無提出證據或來源佐證。
網傳圖片「指甲豎線」為老化現象
土城長庚醫院皮膚科醫師丁思文指出，從傳言圖片看來，比較像是指甲老化的現象，並不像有營養素缺乏或肝腎功能異常的狀況。通常指甲紋路是豎紋，垂直分布呈規律、密集，跟指甲老化較有關係，若指甲表面可摳出薄片則與表面乾燥有關係。
丁思文表示，若指甲豎紋不是密集具規律，且紋路較粗，呈現V形狀，可能為「甲床剝離症」，通常是甲床附近的皮膚有疾病，因此兩者中間會出現空隙，導致指甲呈現白色，有該類症狀的患者多是太常洗手、觸碰清潔劑造成的手部濕疹所引起。另外，若指甲出現豎紋，指甲形狀又變形或有裂痕，則可能是扁平苔蘚。
丁思文說，若指甲其中一、兩條豎紋較粗，呈現深綠色要小心是黴菌或細菌感染，若是黑色條紋則可能是因為在指甲生長點的痣分泌黑色素到指甲所造成。若黑條紋有變大、變粗則建議就醫評估黑色素瘤的可能性。
「指甲橫紋」 又有顏色和形狀變化 應留意身體狀況
丁思文說，手部指甲生長從根部到末端約是3個月，整個過程就像是年輪生長，若過程中有營養素缺乏或生病，就有可能出現較異常的橫紋指甲。
丁思文說，若指甲出現橫向跨越的白色條紋，有可能是米氏線指甲，若同時有觸摸凹凸不平狀況可能是博氏線指甲，兩種成因並無太大差別，有上述狀況可能是先前曾有重大疾病、病毒感染、指甲創傷或營養素缺乏等身體異常狀況，但仍要視整體指甲型態判斷，若病人仍有疑慮會建議抽血檢驗。
指甲橫紋並非單一判斷標準，仍要看指甲形狀和顏色。丁思文指出，指甲表面粗糙、脆弱、容易斷裂，或是有湯匙狀的凹陷，極有可能是缺乏鐵等營養素的狀況；若是指甲大面積為白色，而指尖末端呈現紅色，就可能是肝、腎功能不良的狀況；指甲出現雙條平行的白色橫紋，則有可能是肝功能不好造成白蛋白過低導致。
因此，傳言聲稱指甲豎線為大病徵兆，屬於誇大誤導的錯誤資訊。
無法單靠吃特定食物預防腎病
依據「慢性腎臟病健康管理手冊」指出，腎臟病可以預防和治療，堅持「三多（多纖維、多蔬菜、多喝水）、三少（少鹽、少油、少糖）」，「四不（不抽煙、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥）、一沒有（沒有鮪魚肚）」就可預防。
土城長庚醫院營養治療科營養師吳宜真指出，影片所指的5種食物不一定有助於預防腎臟疾病，像是蔓越莓雖有前花青素，有研究發現可以幫助減少反覆泌尿道感染，主要針對女性輕度尿路感染的預防，但目前並沒有證據顯示它能改善腎功能或延緩慢性腎臟病的惡化。
吳宜真表示，西瓜水分很多，也有輕微利尿作用，可以幫助補充水分、增加排尿量，但人體腎臟本身負責排除代謝廢物，食物無法替腎臟「排毒」；蘆筍含有抗氧化劑成分，但目前沒有人體研究證實吃蘆筍可以改善腎功能或延緩腎臟疾病進展。
吳宜真說，芹菜有植化素與抗發炎成分，也有助於水分排除，但目前沒有明確證據顯示它對腎臟有特別的保護效果。南瓜子雖有較多的鋅、鎂，但目前也沒有研究證實它可以預防或治療慢性腎臟病。
吳宜真表示，目前沒有研究證實吃某一種食物就能保護腎臟或改善腎功能。建議民眾只要吃天然食物、少吃加工食品、控制鹽分，維持均衡飲食，對腎臟才是真的有幫助。
補充資料
高血鉀患者須留意食物的鉀攝取量
針對已罹患慢性腎臟病且合併高血鉀的患者，飲食仍須注意鉀的攝取量。吳宜真指出，蔓越莓汁屬於中等鉀含量飲品，若大量飲用可能增加鉀攝取量，且其含有草酸，草酸鈣結石體質者應適量飲用；西瓜與蘆筍屬中等鉀含量食物，需控制份量；芹菜鉀含量較高，建議避免生食或打成果汁，以免短時間攝取過量；南瓜子則含磷較高，中後期慢性腎臟病患者也應留意攝取。
她也強調，並非所有慢性腎臟病患者都會出現高血鉀，是否需要限鉀應以抽血結果為準。若血鉀正常，一般飲食通常沒有問題；若出現高血鉀，通常會建議每日鉀攝取量控制在約2000至3000毫克，實際數值仍須由醫師依個別狀況調整。各期慢性腎臟病患者對鉀、磷限制不同，建議依醫師及營養師個別評估，不宜自行過度限制。
