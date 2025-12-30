網傳「支持陳亭妃就是支持傅崐萁」 本人急出面澄清：抹藍！

民進黨台南市長初選進入倒數階段，「憲妃之爭」競爭白熱化之際，網路上流傳綠委陳亭妃與國民黨立法院黨團總召傅崐萁過去在議場交談的畫面，並直指「支持陳亭妃就是支持傅崐萁」。對此，陳亭妃今（30）日面對媒體詢問時急忙撇清，強調自己與傅崐萁沒有互動過程，並質疑照片來源。

民進黨立委陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

近日有網友在社群平台上發布多張照片，包括陳亭妃與傅崐萁在議場交談的畫面、與國民黨台南市議員蔡育輝的合照，以及攜擔任台南市議員的妹妹陳怡珍與藍委楊瓊瓔赴日考察等照片，並配文稱「投給陳亭妃就是投給傅崐萁」，質疑陳亭妃推動兩岸交流的政見立場。

廣告 廣告

網路瘋傳陳亭妃與傅崐萁在立院議場的同框照片。（圖／Threads）

面對這些照片的流傳，陳亭妃今天面對媒體直指，初選最後十幾天遭到抹藍抹紅，感到太沉重。她強調自己面對國民黨都是站在第一線，從不擔心任何衝突。陳亭妃指出，如果要挑出民進黨與國民黨委員的照片，那實在太多了。

陳亭妃進一步說明，網路上的照片都是角度問題，她與傅崐萁沒有互動過程，並反問「這到底誰照的？」認為這是非常可議的做法。她也質疑在選舉最後十幾天時間，用抹藍抹紅的方式操作，反問「選舉要這樣嗎？」

延伸閱讀

她轟賴清德把路走絕 王世堅酸：鄭麗文是上帝賜給民進黨最好的禮物

曝多張解放軍機、艦監偵照 國防部：鎮定以對！從容自若

圍台軍演實彈射擊 國防部：不升高衝突、不挑起爭端